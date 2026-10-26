Há um casamento que vai parar Portugal em 2027. E já tem data e local marcados

O infante D. Dinis, filho dos Duques de Bragança, vai casar-se com a condessa Anna Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein a 16 de outubro de 2027, em Lisboa. O anúncio foi feito por D. Duarte Pio e D. Isabel de Herédia, através dos canais oficiais da Casa Real Portuguesa.

Portugal prepara-se para voltar a celebrar um casamento da família real. O infante D. Dinis, Duque do Porto, vai subir ao altar com a condessa Anna Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein no dia 16 de outubro de 2027, numa cerimónia que terá lugar em Lisboa.

A data foi anunciada esta segunda-feira, 26 de outubro, pelos Duques de Bragança, D. Duarte Pio e D. Isabel de Herédia, através da página oficial da Casa Real Portuguesa.

«SS.AA.RR. os Duques de Bragança anunciam que Sua Alteza o Infante D. Dinis, Duque do Porto, e a Senhora Condessa Anna Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein, Baronesa de Trachenberg, vão celebrar o seu casamento no próximo dia 16 de outubro de 2027, em Lisboa», pode ler-se na nota divulgada.

Para já, não foram revelados outros pormenores sobre o local exato da cerimónia ou sobre as celebrações previstas para o grande dia.

Quem é Anna Schaffgotsch, a futura mulher de D. Dinis?

Anna Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein pertence a uma família aristocrática da Europa Central. A condessa, que tem também o título de Baronesa de Trachenberg, nasceu em Viena, na Áustria, e tem mantido um perfil discreto.

De acordo com informações divulgadas sobre o seu percurso académico e profissional, Anna estudou Economia e Ciências Sociais na Universidade de Economia e Gestão de Viena e tem desenvolvido experiência em áreas ligadas à educação e à gestão.

A futura mulher de D. Dinis está também ligada a projetos educativos em Lisboa, onde tem desenvolvido atividade nesta área.

O casal já tinha despertado a atenção dos seguidores da realeza europeia depois de surgir junto, em julho de 2026, no casamento da arquiduquesa Isabel de Habsburgo-Lorena, em Viena. Essa foi uma das primeiras aparições públicas de ambos enquanto casal, após o anúncio do noivado.

D. Dinis é filho dos Duques de Bragança

D. Dinis de Bragança é o filho mais novo de D. Duarte Pio e D. Isabel de Herédia. O infante, nascido em Lisboa a 25 de novembro de 1999, tem o título de Duque do Porto e é irmão de D. Afonso de Santa Maria, Príncipe da Beira, e da infanta D. Maria Francisca, Duquesa de Coimbra.

Com formação em Ciências Sociais e estudos posteriores ligados à Ciência Política e às Relações Internacionais, D. Dinis tem desenvolvido o seu percurso académico e profissional fora de funções políticas ou institucionais próprias de uma monarquia reinante, uma vez que Portugal é uma República.

O anúncio do casamento marca uma nova etapa na vida do infante e da família dos Duques de Bragança, que voltará a reunir familiares e convidados para uma celebração em Lisboa, em outubro do próximo ano.

O casamento da infanta Maria Francisca foi o último grande enlace da família

O próximo casamento não será o primeiro grande enlace recente da família dos Duques de Bragança. A 7 de outubro de 2023, a infanta D. Maria Francisca casou-se com Duarte de Sousa Araújo Martins, numa cerimónia realizada na Basílica do Palácio Nacional de Mafra.

O casamento reuniu convidados portugueses e representantes de casas reais e famílias aristocráticas europeias, atraindo também a atenção do público e dos meios de comunicação social.

A cerimónia de 2023 foi um dos acontecimentos mais mediáticos da família nos últimos anos. Agora, será a vez de D. Dinis celebrar o seu casamento, novamente em Portugal, numa data já anunciada oficialmente.

E qual foi o último casamento real antes da República?

Se a referência for aos casamentos da família reinante durante a monarquia portuguesa, é necessário recuar ao século XIX. D. Carlos, então príncipe real, casou-se com D. Amélia de Orleães a 22 de maio de 1886, em Lisboa. O casamento ocorreu ainda durante a monarquia, antes de D. Carlos subir ao trono, em 1889.

Mais tarde, já em plena República, o casamento de D. Duarte Pio com Isabel de Herédia, a 13 de maio de 1995, no Mosteiro dos Jerónimos, voltou a colocar um casamento da Casa de Bragança no centro das atenções. A cerimónia foi acompanhada por milhares de pessoas e transmitida pela televisão.

Apesar de Portugal não ter atualmente uma monarquia reinante, a Casa de Bragança mantém uma presença pública ligada à história e às tradições monárquicas portuguesas. O casamento de D. Dinis e Anna Schaffgotsch, marcado para 16 de outubro de 2027, será mais um capítulo na história recente desta família.