Noivos deixam convidados aos gritos em pleno casamento. Vídeo que captou o momento está a correr mundo

Entrámos na casa deste apresentador da TVI e ficámos rendidos a este recanto. Mas há "um grande senão" que está a dar-lhe problemas

"Dor inimaginável e dilacerante": a partilha da apresentadora da TVI que atinge o coração de qualquer mãe

Têm dois filhos e uma história de amor inspiradora. Após 10 anos de relação, craque da Seleção pede a namorada em casamento em cenário de sonho

Raramente aparece em público, mas esta apresentadora tem um irmão gémeo. Agora, fizeram 50 anos e aparecem juntos em fotos únicas da festa de arromba

Uma dança de casamento está a dar que falar nas redes sociais. Claudio Rezk e Bruna Rio protagonizaram um momento que deixou os convidados aos gritos de entusiasmo e espanto, numa reação que ficou registada em vídeo e que rapidamente chamou a atenção dos internautas.

As imagens mostram os noivos a dançar perante os convidados, que não escondem a surpresa e a animação perante aquilo que está a acontecer. Os gritos e as reações espontâneas de quem assiste acabaram por tornar o momento ainda mais marcante.

O vídeo foi partilhado no Instagram e tornou-se viral, levando a dança dos noivos para lá dos limites da própria festa. A reação dos convidados é um dos aspetos que mais se destaca nas imagens, mostrando como um momento preparado para celebrar o casamento pode transformar-se numa experiência inesquecível para todos os presentes.

Claudio Rezk apresenta-se nas redes sociais como artista de alta joalharia, dedicando-se à criação de joias personalizadas. Já Bruna Rio é influencer e descreve o conteúdo que publica no Instagram como uma mistura de vida real, viagens e, por vezes, dança.

O casamento do casal acabou, assim, por ganhar uma dimensão inesperada nas redes sociais, com a dança e a reação dos convidados a captarem a atenção de quem se depara com as imagens.

Afinal, há momentos de um casamento que ficam na memória dos noivos e dos convidados. E, neste caso, o vídeo garantiu que esta dança não ficasse apenas na recordação de quem esteve presente na festa.