Aos 66 anos, ator da TVI surpreende ao revelar casamento: "Acreditem no amor em todas as idades"

Foi uma notícia inesperada, mas com um final muito feliz! Paulo Matos surpreendeu os seguidores ao revelar que se casou recentemente com Isabel, a companheira de longa data. Aos 66 anos, o ator, atualmente no elenco da novela «A Madrasta», da TVI, partilhou nas redes sociais uma fotografia ao lado da mulher e contou alguns pormenores de um dia que promete ficar na memória.

«Acontece que, há poucos dias, assim sem mais nem menos, CASEI-ME. Com a minha querida Isabel, pois claro!», começou por escrever o artista, numa publicação que rapidamente recebeu inúmeras mensagens de felicitações.

O ator revelou ainda que não dispensou a tradição e que fez questão de usar gravata na ocasião. A celebração contou com a presença da família e de muitos amigos, num ambiente de festa que descreveu como uma verdadeira «festa de arromba».

«Fizemos festa de arromba, com toda a família e muitos, muitos amigos», partilhou, acrescentando que guarda a memória daquele dia e de todos os gestos de carinho recebidos.

Mas foi a parte final da publicação que acabou por dar um toque particularmente especial ao anúncio. Paulo Matos recuperou uma observação feita pela filha, que recebeu com humor e sabedoria: «Pai, vais casar mas no dia seguinte fica tudo na mesma, não é?».

«Fica a memória deste dia, de tantos e tantos carinhos recebidos e do nosso compromisso de vida reafirmado», escreveu ainda, antes de deixar uma mensagem dirigida a todos os que acompanham a sua vida: «Saravá!! Para todos os que acreditam no amor em todas as idades».

Uma história de amor que começou depois de uma fase difícil

A notícia do casamento ganha ainda outro significado quando se recorda o percurso pessoal do ator e a história que já tinha partilhado publicamente sobre a relação com Isabel Barahona.

Em abril de 2023, Paulo Matos esteve no programa Júlia, conduzido por Júlia Pinheiro, onde falou abertamente sobre a vida pessoal e recordou o fim do primeiro casamento, que durou mais de duas décadas.

Na altura, o ator descreveu a separação como um período particularmente doloroso, admitindo que passou por uma fase de grande sofrimento emocional e que precisou de acompanhamento médico durante quase dois anos.

Foi depois dessa experiência que voltou a encontrar o amor ao lado de Isabel, com quem construiu uma relação que já dura há vários anos.

Durante a entrevista, o artista foi surpreendido com uma carta escrita pela companheira. Isabel recordou que os dois já tinham amigos em comum e que acabaram por se reencontrar numa fase em que ambos estavam divorciados.

As palavras emocionaram profundamente Paulo Matos, que não conseguiu esconder o carinho que sente pela companheira.

«Amo muito muito muito a Isabel», declarou na altura, num momento particularmente emotivo.

Agora, alguns anos depois dessa declaração pública, o casal decidiu dar mais um passo na relação e oficializar a união.

Quem é Paulo Matos? O ator está atualmente na novela «A Madrasta», da TVI

Aos 66 anos, Paulo Matos continua a somar projetos no mundo da representação. O ator integra atualmente o elenco de «A Madrasta», a novela da TVI, onde interpreta Padre Tobias.

Com uma carreira de várias décadas, é um rosto conhecido do público português e participou em inúmeras produções televisivas, entre as quais «Morangos com Açúcar», «Ilha dos Amores», «Rebelde Way», «Inspector Max» e «A Única Mulher».

O seu percurso não se limita, contudo, à televisão. Paulo Matos tem também uma carreira consolidada no teatro, onde trabalhou como ator e encenador, e participou em diferentes projetos cinematográficos.

A formação artística passou pela Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa e pela Universidade Sorbonne Paris III, tendo ainda estudado em Paris na escola de teatro Jacques Lecoq.

No plano familiar, o ator é pai de três filhos, Vasco, Diana e Susana, e já falou publicamente sobre a importância que a família sempre teve na sua vida.

Agora, numa fase em que continua ativo profissionalmente e conquista o público através da televisão, Paulo Matos celebra também um novo capítulo na vida pessoal.