"Quis um arraial-casamento": Jornalista da TVI casa-se em cerimónia que nunca ninguém imaginou fazer, mas todos vão querer copiar

Andreia Vale e Duarte Gonçalves são oficialmente marido e mulher. A jornalista da TVI casou-se com o companheiro no dia 21 de setembro e a cerimónia não podia ter sido mais peculiar.

A pivô quis ter um "arraial-casamento". "Tive as luzes com as flores, bananeiras em vasos (!?), tapetes e fetos, presentes feitos à mão, kits para a ressaca, mas também choveu e tive de me acalmar a fazer Lego", começou por dizer, na legenda de uma partilha em que mostra alguns dos melhores momentos da cerimónia fora do comum, que se realizou na Fortaleza de São Tiago, no Funchal, Madeira.

"O resto foi incrível e voltaria a este dia milhões de vezes, se houvesse uma máquina do tempo. Felizmente, há fotografias. Da @jasmeneses 🧡 Parabéns a nós, ilhéu. ♥️", acrescentou. "Parabéns a nós", reagiu Duarte Gonçalves.

Não houve ninguém que ficasse indiferente àquela cerimónia tão especial e foram vários os amigos, conhecidos e seguidores que encheram a caixa de comentários de elogios.

"Parabéns amigos. Adorei tudo o que prepararam para o grande dia e para os dias que antecederam! Vocês merecem tudo! Que sejam muito felizes!", "E que bom que foi Parabéns meus queridos!", "Parabéns", "Lindos, queremos repeteco de festa todos os anos", "Muitas felicidades para os meus amigos", "Parabéns! Foi tão lindo e tão bom partilhar este dia convosco! Que venha 2029", "Foi tão bonito, foi tão bom. Queremos mais, mais, mais", "Adoro! Vivam os sempre noivos!", são alguns dos comentários que se podem ler.