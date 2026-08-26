Assim se assinalou um mês de um dos casamentos mais badalados em Portugal deste verão
Gonçalo Ramos surpreendeu Maguigas no primeiro mês de casamento com um enorme ramo de flores. Veja o presente e a declaração romântica da influenciadora
Um mês de casamento pede um gesto especial e Gonçalo Ramos parece ter levado a missão bastante a sério. Para assinalar o primeiro “mensário” de casamento, o futebolista surpreendeu Margarida Amaral Domingues com um ramo de flores de dimensões impressionantes.
A influenciadora partilhou nas redes sociais várias fotografias do presente, deixando à vista o gigantesco bouquet oferecido pelo marido. E a legenda, curta, mas cheia de significado, arrancou sorrisos: “Passado 1 mês o ramo cresceu".
O gesto surge precisamente um mês depois de o casal ter trocado alianças, numa cerimónia que marcou o início de uma nova etapa na relação. E Maguigas, como é carinhosamente tratada, fez questão de assinalar a data também com algumas fotografias inéditas do grande dia.
“1 mês de casados, do início do nosso para sempre. O primeiro de todos os da nossa vida. Que sorte a minha poder chamar-te marido. 🤍”, escreveu.
Um mês depois do casamento, Gonçalo e Margarida continuam a celebrar o início daquele que querem que seja um “para sempre”. E, desta vez, Gonçalo Ramos decidiu que um ramo convencional não chegava e ofereceu à sua mais que tudo um ramo de flores em tamanho XXL para celebrar o primeiro mês de casados.
Veja, agora, todos os detalhes do ramo na galeria que preparámos para si!