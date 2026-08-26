Assim se assinalou um mês de um dos casamentos mais badalados em Portugal deste verão

Um mês de casamento pede um gesto especial e Gonçalo Ramos parece ter levado a missão bastante a sério. Para assinalar o primeiro “mensário” de casamento, o futebolista surpreendeu Margarida Amaral Domingues com um ramo de flores de dimensões impressionantes.

A influenciadora partilhou nas redes sociais várias fotografias do presente, deixando à vista o gigantesco bouquet oferecido pelo marido. E a legenda, curta, mas cheia de significado, arrancou sorrisos: “Passado 1 mês o ramo cresceu".

O gesto surge precisamente um mês depois de o casal ter trocado alianças, numa cerimónia que marcou o início de uma nova etapa na relação. E Maguigas, como é carinhosamente tratada, fez questão de assinalar a data também com algumas fotografias inéditas do grande dia.

“1 mês de casados, do início do nosso para sempre. O primeiro de todos os da nossa vida. Que sorte a minha poder chamar-te marido. 🤍”, escreveu.

Um mês depois do casamento, Gonçalo e Margarida continuam a celebrar o início daquele que querem que seja um “para sempre”. E, desta vez, Gonçalo Ramos decidiu que um ramo convencional não chegava e ofereceu à sua mais que tudo um ramo de flores em tamanho XXL para celebrar o primeiro mês de casados.