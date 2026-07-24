Inês Nunes Gonçalves
Inês Nunes Gonçalves

Ela tinha 19 e ele 47. Casaram, têm três filhos e agora Inês expõe mensagens cruéis que já recebeu

Hoje às 16:32

Inês expôs algumas das mensagens insultuosas que lhe têm sido dirigidas ao longo dos anos

A história de amor de Inês Nunes Gonçalves voltou a dar que falar nas redes sociais. A criadora de conteúdos, que soma mais de 180 mil seguidores no Instagram, decidiu responder aos comentários de ódio que continua a receber devido à diferença de idades entre si e o marido.

Num vídeo publicado recentemente, Inês expôs algumas das mensagens insultuosas que lhe têm sido dirigidas ao longo dos anos, mostrando a realidade por detrás das críticas que surgem sempre que aborda o tema.

Na legenda da publicação, a influenciadora recordou uma data especial: "Esta semana fez 13 anos do dia que nos conhecemos e sei que a nossa diferença de idades sempre fez confusão a muita gente."

Quando o casal começou a namorar, Inês tinha apenas 19 anos, enquanto o atual marido tinha 47. Uma diferença de 28 anos que, admite, nunca deixou de suscitar reações negativas, sobretudo nas redes sociais.

"Só muito recentemente falei sobre esta questão aqui e choveram comentários negativos, muitos a insultarem-me", escreveu. Apesar de reconhecer que relações com diferenças de idade tão significativas não são as mais comuns, garante que nunca se arrependeu da escolha que fez.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"Há 13 anos eu escolhi ser feliz e não estar simplesmente dentro do comum e expectável", afirmou.

Inês revelou ainda que, fora do ambiente digital, nunca o casal foi alvo de insultos diretos, mas que a realidade muda quando o assunto chega à internet.

"Nunca publicamente fomos ofendidos, mas na internet é outra história. Para mim já é só ruído, mas não deixa de ser vergonhoso o que muitos dizem", desabafou.

A publicação gerou inúmeras reações, com muitos seguidores a manifestarem apoio ao casal e a defenderem que a felicidade e o respeito devem prevalecer sobre os preconceitos relacionados com a idade. Ao mesmo tempo, o caso voltou a abrir o debate sobre os limites dos comentários nas redes sociais e a facilidade com que o discurso de ódio continua a ganhar espaço no ambiente digital.

Adicione o IOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM