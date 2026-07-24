Ela tinha 19 e ele 47. Casaram, têm três filhos e agora Inês expõe mensagens cruéis que já recebeu

A história de amor de Inês Nunes Gonçalves voltou a dar que falar nas redes sociais. A criadora de conteúdos, que soma mais de 180 mil seguidores no Instagram, decidiu responder aos comentários de ódio que continua a receber devido à diferença de idades entre si e o marido.

Num vídeo publicado recentemente, Inês expôs algumas das mensagens insultuosas que lhe têm sido dirigidas ao longo dos anos, mostrando a realidade por detrás das críticas que surgem sempre que aborda o tema.

Na legenda da publicação, a influenciadora recordou uma data especial: "Esta semana fez 13 anos do dia que nos conhecemos e sei que a nossa diferença de idades sempre fez confusão a muita gente."

Quando o casal começou a namorar, Inês tinha apenas 19 anos, enquanto o atual marido tinha 47. Uma diferença de 28 anos que, admite, nunca deixou de suscitar reações negativas, sobretudo nas redes sociais.

"Só muito recentemente falei sobre esta questão aqui e choveram comentários negativos, muitos a insultarem-me", escreveu. Apesar de reconhecer que relações com diferenças de idade tão significativas não são as mais comuns, garante que nunca se arrependeu da escolha que fez.

"Há 13 anos eu escolhi ser feliz e não estar simplesmente dentro do comum e expectável", afirmou.

Inês revelou ainda que, fora do ambiente digital, nunca o casal foi alvo de insultos diretos, mas que a realidade muda quando o assunto chega à internet.

"Nunca publicamente fomos ofendidos, mas na internet é outra história. Para mim já é só ruído, mas não deixa de ser vergonhoso o que muitos dizem", desabafou.

A publicação gerou inúmeras reações, com muitos seguidores a manifestarem apoio ao casal e a defenderem que a felicidade e o respeito devem prevalecer sobre os preconceitos relacionados com a idade. Ao mesmo tempo, o caso voltou a abrir o debate sobre os limites dos comentários nas redes sociais e a facilidade com que o discurso de ódio continua a ganhar espaço no ambiente digital.