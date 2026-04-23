Estes são os 40 erros frequentes que destroem os casamentos felizes

Melhorar a relação amorosa? Aldi tem o que precisamos para uma manhã de filme romântico

Saiba quais são os signos mais compatíveis no amor (e os que não devem envolver-se)

Estar com a cara-metade pode ser uma das experiências mais gratificantes da vida, mas também exige atenção, cuidado e compromisso diário. Pequenos comportamentos, muitas vezes quase invisíveis no dia a dia, podem acabar por desgastar a relação sem que se dê conta.

Haverá algo melhor do que partilhar a vida com quem amamos? Ainda assim, nenhum casamento está imune a desafios. Reconhecer os sinais e evitar certos erros pode fazer toda a diferença para manter a cumplicidade, o respeito e a felicidade a dois.

A revista BestLife reuniu os 40 erros que especialistas apontam como os mais comuns nos relacionamentos, e que podem estar a prejudicar o seu sem saber. Percorra a galeria acima e descubra quais são, para os evitar a tempo.