Psicólogo refere os 7 sinais de que a sua relação amorosa não é saudável
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O psicólogo norte-americano Mark Travers reuniu num artigo publicado pela CNBC os principais sinais de que uma relação amorosa não é saudável e que muitas vezes passam despercebidos aos próprios membros da relação.
1. Os conflitos terminam em desprezo
De acordo com a investigação científica, o desprezo é um dos mais fortes indícios de possível divórcio. “Durante as discussões, o parceiro pode ridicularizá-lo, insultá-lo ou tratá-lo de forma condescendente. Também pode revirar os olhos, desvalorizar as suas preocupações ou recorrer ao sarcasmo para o diminuir”, escreve o especialista.
É possível sobreviver a conflitos, mas segundo Mark Travers, o desrespeito constante é muito mais difícil de ultrapassar.
2. Um insiste, o outro afasta-se
“Outro padrão preocupante é aquilo a que os investigadores chamam o ciclo de exigência e afastamento (demand-withdraw cycle). Acontece quando um dos parceiros insiste em conversar, resolver um problema ou promover mudanças ("Temos de falar sobre isto"), enquanto o outro evita a conversa, muda de assunto, sai da divisão ou simplesmente recusa comunicar”, refere o psicólogo.
Este padrão de comportamento acaba por deixar questões importantes por resolver, aumentando a frustração para ambos.
3. Sente que anda constantemente "sobre cascas de ovos"
“Numa relação pouco saudável, pode dar por si a medir cuidadosamente tudo o que diz, a ensaiar conversas antes de as ter ou a evitar assuntos importantes apenas para manter a paz”, refere o especialista. Isto não é saudável. Quando a sua principal preocupação passa a ser evitar conflitos ou reações hostis, estamos perante um dos sinais mais difíceis de perceber para quem está de fora, porque parece normal. “Mas viver num estado permanente de alerta é extremamente desgastante”, alerta Mark Travers.
4. O controlo é disfarçado de amor
O controlo coercivo é um dos sinais mais subtis e perigosos numa relação, refere o especialista. “Ao contrário da agressão física, manifesta-se através da vigilância constante, intimidação, isolamento, manipulação através da culpa e restrições à autonomia do parceiro”, alerta.
“O parceiro pode insistir em saber onde está a todo o momento, exigir acesso ao seu telemóvel, desencorajá-lo de ser independente ou afastá-lo gradualmente da família e dos amigos”, escreve o especialista. O pior é que estes comportamentos são sempre justificados com amor e cuidado.
5. A culpa é sempre sua
Assumir responsabilidades é um dos pilares de qualquer relação saudável. Nas relações pouco saudáveis, isso raramente acontece. “Sempre que surge um problema, a culpa é sistematicamente transferida para um dos parceiros. Quem levanta uma preocupação acaba muitas vezes por ser apresentado como o agressor, enquanto o outro evita assumir qualquer responsabilidade”, explica o psicólogo.
6. A agressividade torna-se a norma
Existe a ideia errada de que só há abuso quando existe violência física. No entanto, a agressividade pode assumir diferentes formas. “A agressão psicológica é particularmente prejudicial porque tende a fazer parte das interações do dia a dia. Pode incluir ameaças, insultos, intimidação, gritos, destruição de bens ou tentativas deliberadas de magoar emocionalmente o parceiro”, explica o especialista.
7. Perdeu o sentido de quem é
Um dos sinais mais reveladores de uma relação pouco saudável é a perda gradual da própria identidade. “Deixa de lado os seus hobbies, interesses, objetivos, valores e crescimento pessoal para preservar a relação ou evitar conflitos”, refere Mark Travers.