Casaram-se há dois anos, mas estão juntos há 12. Agora, estrela do Benfica e a mulher voltam a vestir-se de noivos: e há uma explicação

Há histórias de amor que merecem ser celebradas mais do que uma vez. É o caso de Simão Sabrosa e Vanessa Rebelo, que estão juntos há 12 anos e casaram-se há dois. Para assinalar o segundo aniversário de casamento, celebrado a 23 de setembro, o casal voltou a vestir-se de noivos e organizou uma verdadeira festa de arromba.

O momento foi partilhado por Vanessa Rebelo nas redes sociais, através de um conjunto de fotografias que rapidamente conquistou os seguidores. Nas imagens, a empresária surge ao lado do antigo jogador do Benfica, com quem mantém uma relação marcada por muitos anos de cumplicidade, mas também ao lado da família.

A festa reuniu padrinhos e familiares e teve direito a todos os pormenores pensados ao detalhe. E, ao contrário do que poderia parecer, não houve um novo casamento. A ocasião serviu mesmo para celebrar dois anos de casamento e 12 de uma história de amor.

“Registos de uma noite feliz, com padrinhos e família”, escreveu Vanessa Rebelo na legenda da publicação.

Vanessa Rebelo tratou de quase tudo: do jantar à decoração

Conhecida também pelo gosto pela decoração e pela organização de eventos, Vanessa Rebelo assumiu praticamente toda a preparação da celebração.

“Foi tudo preparado por mim, desde o jantar à decoração, só não fiz as ostras”, contou, bem-disposta.

A noite ficou ainda marcada pela descontração entre o casal e os amigos. Vanessa brincou, inclusivamente, com a dificuldade em conseguir uma fotografia séria ao lado dos homens presentes na celebração. “Só diziam parvoíces! Homens”, escreveu, em tom divertido.

Mas houve um elemento que acabou por roubar atenções: o enorme tiramisù preparado pela própria Vanessa.

“O tiramisù foi o grande protagonista”, admitiu, não só pelo sabor, mas também pelo tamanho impressionante da sobremesa.

Vanessa partilhou ainda com os seguidores o truque para adaptar a receita a uma versão mais pequena e deixou o passo a passo para quem quiser recriar a sobremesa em casa.

A receita do tiramisù de Vanessa Rebelo

Ingredientes:

* 250 g de mascarpone

* 3 gemas

* 70 g de açúcar

* 200 ml de natas

* 1 colher de chá de aroma de baunilha

* 200 a 250 g de palitos La Reine

* 250 ml de café frio

* Cacau 100% sem açúcar

Preparação:

Comece por bater as gemas com o açúcar. Junte o mascarpone e o aroma de baunilha e misture bem. À parte, bata as natas e envolva-as delicadamente no preparado anterior.

Passe rapidamente os palitos La Reine pelo café frio e faça camadas alternadas de palitos e creme.

Leve ao frigorífico durante pelo menos quatro horas, embora o ideal seja deixar a sobremesa repousar de um dia para o outro. No momento de servir, polvilhe com cacau 100% sem açúcar.

“Façam, porque fica lindo e maravilhoso!”, aconselhou Vanessa.

Uma mesa elegante criada pela própria

E se o tiramisù foi um dos protagonistas da noite, a decoração da mesa não ficou atrás.

Vanessa Rebelo mostrou também aos seguidores todos os pormenores da mesa de jantar, apostando numa decoração elegante e sofisticada, com uma premissa simples: “menos é mais”.

“A Mesa. Podes ser tu a criar o teu próprio momento”, escreveu.

A empresária explicou ainda como qualquer pessoa pode adaptar a ideia a uma ocasião especial, recorrendo inclusivamente a imagens criadas com inteligência artificial para personalizar a decoração. “Já sabes: menos é mais. Elegância e subtileza, cores e flores”, defendeu.

A ideia passa por criar elementos personalizados, imprimi-los e incorporá-los na decoração da mesa, tornando uma ocasião especial ainda mais pessoal.

Um amor celebrado em família

Nas fotografias partilhadas por Vanessa, a cumplicidade entre ela e Simão Sabrosa é evidente. O casal surge sorridente e apaixonado, mas a celebração foi também feita em família.

Além do filho que têm em comum, também o filho de Vanessa Rebelo marcou presença nos registos da noite, tornando a festa num momento familiar e especial.

Ao longo dos anos, Simão Sabrosa e Vanessa Rebelo foram construindo uma vida em comum e, dois anos depois de oficializarem a relação, decidiram celebrar novamente a data de uma forma muito particular: vestidos de noivos, rodeados pelas pessoas mais próximas e recriando, à sua maneira, a magia de um casamento.

“Que amor lindo”: fãs rendidos à celebração

A publicação de Vanessa Rebelo não passou despercebida aos seguidores do casal. As fotografias da noite foram inundadas de mensagens de carinho e felicitações.

“Que amor lindo”, “Viva a vocês!”, “Parabéns, lindos!” e “maravilhoso casal!” são alguns dos comentários deixados pelos fãs.

“Que sejam sempre felizes e que o vosso amor um pelo outro vos acompanhe sempre” e “Continuem sempre a amar-se ❤️” foram outras das mensagens dirigidas ao casal.

Entre elogios à decoração, à festa e, naturalmente, ao amor entre Simão Sabrosa e Vanessa Rebelo, houve ainda quem destacasse a beleza de todos os detalhes.

No fundo, dois anos depois de dizerem oficialmente “sim”, o antigo jogador do Benfica e Vanessa Rebelo encontraram uma forma original de voltar a celebrar o casamento, e fizeram-no rodeados pela família, pelos padrinhos e por muitos motivos para sorrir.