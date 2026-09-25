Casaram-se há dois anos, mas estão juntos há 12. Agora, estrela do Benfica e a mulher voltam a vestir-se de noivos: e há uma explicação
As redes sociais renderam-se à celebração de amor deste casal famoso, que teve direito a um tiramisú gigante
Há histórias de amor que merecem ser celebradas mais do que uma vez. É o caso de Simão Sabrosa e Vanessa Rebelo, que estão juntos há 12 anos e casaram-se há dois. Para assinalar o segundo aniversário de casamento, celebrado a 23 de setembro, o casal voltou a vestir-se de noivos e organizou uma verdadeira festa de arromba.
O momento foi partilhado por Vanessa Rebelo nas redes sociais, através de um conjunto de fotografias que rapidamente conquistou os seguidores. Nas imagens, a empresária surge ao lado do antigo jogador do Benfica, com quem mantém uma relação marcada por muitos anos de cumplicidade, mas também ao lado da família.
A festa reuniu padrinhos e familiares e teve direito a todos os pormenores pensados ao detalhe. E, ao contrário do que poderia parecer, não houve um novo casamento. A ocasião serviu mesmo para celebrar dois anos de casamento e 12 de uma história de amor.
“Registos de uma noite feliz, com padrinhos e família”, escreveu Vanessa Rebelo na legenda da publicação.
Vanessa Rebelo tratou de quase tudo: do jantar à decoração
Conhecida também pelo gosto pela decoração e pela organização de eventos, Vanessa Rebelo assumiu praticamente toda a preparação da celebração.
“Foi tudo preparado por mim, desde o jantar à decoração, só não fiz as ostras”, contou, bem-disposta.
A noite ficou ainda marcada pela descontração entre o casal e os amigos. Vanessa brincou, inclusivamente, com a dificuldade em conseguir uma fotografia séria ao lado dos homens presentes na celebração. “Só diziam parvoíces! Homens”, escreveu, em tom divertido.
Mas houve um elemento que acabou por roubar atenções: o enorme tiramisù preparado pela própria Vanessa.
“O tiramisù foi o grande protagonista”, admitiu, não só pelo sabor, mas também pelo tamanho impressionante da sobremesa.
Vanessa partilhou ainda com os seguidores o truque para adaptar a receita a uma versão mais pequena e deixou o passo a passo para quem quiser recriar a sobremesa em casa.
A receita do tiramisù de Vanessa Rebelo
Ingredientes:
* 250 g de mascarpone
* 3 gemas
* 70 g de açúcar
* 200 ml de natas
* 1 colher de chá de aroma de baunilha
* 200 a 250 g de palitos La Reine
* 250 ml de café frio
* Cacau 100% sem açúcar
Preparação:
Comece por bater as gemas com o açúcar. Junte o mascarpone e o aroma de baunilha e misture bem. À parte, bata as natas e envolva-as delicadamente no preparado anterior.
Passe rapidamente os palitos La Reine pelo café frio e faça camadas alternadas de palitos e creme.
Leve ao frigorífico durante pelo menos quatro horas, embora o ideal seja deixar a sobremesa repousar de um dia para o outro. No momento de servir, polvilhe com cacau 100% sem açúcar.
“Façam, porque fica lindo e maravilhoso!”, aconselhou Vanessa.
Uma mesa elegante criada pela própria
E se o tiramisù foi um dos protagonistas da noite, a decoração da mesa não ficou atrás.
Vanessa Rebelo mostrou também aos seguidores todos os pormenores da mesa de jantar, apostando numa decoração elegante e sofisticada, com uma premissa simples: “menos é mais”.
“A Mesa. Podes ser tu a criar o teu próprio momento”, escreveu.
A empresária explicou ainda como qualquer pessoa pode adaptar a ideia a uma ocasião especial, recorrendo inclusivamente a imagens criadas com inteligência artificial para personalizar a decoração. “Já sabes: menos é mais. Elegância e subtileza, cores e flores”, defendeu.
A ideia passa por criar elementos personalizados, imprimi-los e incorporá-los na decoração da mesa, tornando uma ocasião especial ainda mais pessoal.
Um amor celebrado em família
Nas fotografias partilhadas por Vanessa, a cumplicidade entre ela e Simão Sabrosa é evidente. O casal surge sorridente e apaixonado, mas a celebração foi também feita em família.
Além do filho que têm em comum, também o filho de Vanessa Rebelo marcou presença nos registos da noite, tornando a festa num momento familiar e especial.
Ao longo dos anos, Simão Sabrosa e Vanessa Rebelo foram construindo uma vida em comum e, dois anos depois de oficializarem a relação, decidiram celebrar novamente a data de uma forma muito particular: vestidos de noivos, rodeados pelas pessoas mais próximas e recriando, à sua maneira, a magia de um casamento.
“Que amor lindo”: fãs rendidos à celebração
A publicação de Vanessa Rebelo não passou despercebida aos seguidores do casal. As fotografias da noite foram inundadas de mensagens de carinho e felicitações.
“Que amor lindo”, “Viva a vocês!”, “Parabéns, lindos!” e “maravilhoso casal!” são alguns dos comentários deixados pelos fãs.
“Que sejam sempre felizes e que o vosso amor um pelo outro vos acompanhe sempre” e “Continuem sempre a amar-se ❤️” foram outras das mensagens dirigidas ao casal.
Entre elogios à decoração, à festa e, naturalmente, ao amor entre Simão Sabrosa e Vanessa Rebelo, houve ainda quem destacasse a beleza de todos os detalhes.
No fundo, dois anos depois de dizerem oficialmente “sim”, o antigo jogador do Benfica e Vanessa Rebelo encontraram uma forma original de voltar a celebrar o casamento, e fizeram-no rodeados pela família, pelos padrinhos e por muitos motivos para sorrir.
Veja agora a galeria de fotografias de Vava Rebelo e Simão Sabrosa que preparámos para si!