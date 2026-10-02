Há quatro anos, o casamento dela parou o País. Agora, a filha de um dos casais mais admirados da televisão revela fotos nunca vistas da cerimónia

Quatro anos depois de dizer “sim”, Madalena Moniz decidiu voltar ao dia do casamento. A filha de Manuela Moura Guedes e José Eduardo Moniz assinalou a data especial com uma série de fotografias da cerimónia, partilhadas no Instagram.

Nas imagens, Madalena surge vestida de noiva, com um vestido branco de mangas volumosas, véu e uma tiara dourada, ao lado de João Fezas Vital. O casal aparece em vários momentos de cumplicidade, entre sorrisos e gestos de carinho, recuperando a memória de um dia que marcou as suas vidas.

“4” foi a simples legenda escolhida por Madalena Moniz para acompanhar a publicação, à qual juntou um emoji de coração.

Quatro anos depois, as imagens continuam a conquistar elogios

A publicação rapidamente recebeu mensagens carinhosas na caixa de comentários. Entre as reações está a do próprio marido, João Fezas Vital, que deixou uma declaração especial: “Primeiros 4 de muitos para vir!”

Também não faltaram mensagens de amigos e seguidores a celebrar a data do casal. “Meus amores”, “Tudo certo”, “Que bom ver-vos a recordar, tão felizes”, “Coisas boas” e “Muitos parabéns” são alguns dos comentários que podem ser lidos na publicação.

As fotografias mostram diferentes momentos do casamento e deixam também perceber a cumplicidade entre Madalena e João. Numa das imagens, os dois surgem frente a frente, de mãos dadas e muito próximos. Noutra, aparecem descontraídos no meio da natureza, enquanto numa terceira fotografia Madalena surge sorridente ao lado do marido.

O casamento aconteceu em outubro de 2022

Madalena Moniz e João Fezas Vital casaram-se a 1 de outubro de 2022, depois de vários anos de namoro. A cerimónia religiosa aconteceu na Igreja de Nossa Senhora das Mercês, em Lisboa, e a celebração teve lugar na Quinta dos Espadeiros, em Almada, segundo as notícias publicadas na altura.

Na altura, Madalena tinha 27 anos e subiu ao altar acompanhada pelo pai, José Eduardo Moniz. O casamento aconteceu depois de o casal ter oficializado o noivado durante uma viagem a Itália, em 2021.

O vestido de noiva, de inspiração clássica e romântica, tinha renda e mangas balão. Madalena completou o visual com um véu preso por um acessório dourado e sapatos brancos com pérolas.

Na época, José Eduardo Moniz não escondeu a emoção ao falar do casamento da filha, admitindo ter-se emocionado durante a cerimónia.

Uma nova fase para Madalena Moniz

Desde aquele dia, a vida do casal ganhou também um novo capítulo. Em 2025, Madalena Moniz anunciou que estava grávida e, mais tarde, revelou o nascimento da filha, Tereza.

A bebé nasceu a 4 de julho de 2025, quase dois meses antes do previsto, e passou 17 dias internada numa unidade de neonatologia antes de regressar a casa com os pais. A notícia foi partilhada pela própria Madalena nas redes sociais.

Agora, quatro anos depois de subir ao altar, Madalena voltou ao início desta história. As fotografias recuperadas da cerimónia mostram um casal feliz e continuam a despertar mensagens de carinho por parte de quem acompanha a família.