Brincavam juntos em pequenos. Perderam o contacto durante anos e agora vão casar-se

Esta é uma história que chega dos Estados Unidos, mas não de Hollywood ou do grande ecrã. É verídica e está a comover as redes sociais. Logan Schultz e Wil Warner são dois jovens noivos, que viveram por um período muito breve das suas vidas ao pé um do outro, quando eram crianças.

Com um ano de diferença e casas próximas eram comum brincarem juntos. Mudanças de casa e vidas com caminhos diferentes, perderam totalmente o contacto, tendo acabado por se reencontrarem num verão graças a amigos comuns.

Apaixonaram-se, começaram a namorar e tornaram-se inseparáveis, tendo atualmente 24 e 25 anos. Para a festa do noivado, a mãe de Logan encontrou uma fotografia que se tornou protagonista desta história. Trata-se de uma imagem dos dois, quando tinham apenas dois e três anos, sentados a brincar numa mesa de criança.

As mães de Logan e Wil acabaram por ter uma ideia incrível. Por sorte, ainda existia a mesa guardada e foi levada para a festa de noivado. "Foi muito engraçado — ver como éramos pequenos nas fotografias antigas de quando éramos bebés e agora mal cabíamos nos assentos", a noiva à revista People.

A história acabou por ficar viral nas redes sociais depois de a noiva ter partilhado no TikTok.