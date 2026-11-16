Stephen Eustáquio e Constança Damião partilharam novas imagens do casamento, realizado em setembro, e mostraram momentos que até agora tinham guardado para si. A filha Benedita, que foi a menina das alianças, também surge nos registos.

Depois de uma história de amor atravessada por algumas das fases mais difíceis da sua vida, Stephen Eustáquio tem agora novas razões para sorrir. O antigo médio do FC Porto e Constança Damião decidiram partilhar fotografias inéditas do casamento, revelando pormenores de uma cerimónia que, até aqui, tinha sido mantida longe dos holofotes.

O casal trocou alianças a 22 de setembro de 2026, numa celebração discreta, mas muito especial. Desta vez, foram os próprios noivos a abrir o álbum de recordações e a mostrar imagens que ainda não tinham sido divulgadas.

Entre os registos mais ternurentos está a presença da filha de ambos, Benedita, que teve um papel de destaque ao ser a menina das alianças. A pequena acompanhou os pais num dos dias mais importantes das suas vidas, tornando a cerimónia ainda mais especial.

«Melhor do que alguma vez sonhámos ❤️ 22/09/2026», escreveram Stephen Eustáquio e Constança Damião na legenda da publicação.

As fotografias não demoraram a conquistar os seguidores. Na caixa de comentários multiplicaram-se as mensagens de carinho e os elogios aos recém-casados: «Felicidades», «Tudo incrível», «Vocês são perfeitos», «Que lindos estes noivos», «Não aguento! A Constança estava uma verdadeira deusa», «Os mais gatos deste mundo!», «Família linda» e «Fotos demasiado fofas!» são algumas das reações.

Uma história de amor que atravessou os momentos mais difíceis

A felicidade que hoje transparece nas fotografias ganha um significado ainda mais especial quando se conhece o percurso do casal.

Stephen Eustáquio e Constança Damião mantêm uma relação há vários anos, que começou antes de o futebolista chegar ao FC Porto. Ao longo do tempo, a designer de moda esteve ao lado do jogador nas várias etapas da carreira, mas também numa fase pessoal particularmente dolorosa.

Em abril de 2023, Eustáquio perdeu a mãe, Esmeralda, vítima de um cancro cerebral. O futebolista estava em campo, ao serviço do FC Porto, quando recebeu a notícia. Mais tarde, numa reportagem do canal canadiano TSN, falou sobre a dificuldade de enfrentar aquela perda: «Nem tive tempo de chorar a minha mãe».

Pouco mais de um ano depois, em maio de 2024, chegou outra notícia devastadora: o pai, Armando Eustáquio, morreu na sequência de um ataque cardíaco, aos 56 anos.

Foram duas perdas profundas num período de pouco mais de um ano, que marcaram inevitavelmente a vida do internacional canadiano.

Mas, no meio da dor, também houve espaço para uma das maiores alegrias da sua vida: o nascimento da filha Benedita, a 8 de abril de 2024.

Na altura, o casal anunciou a chegada da menina com uma frase particularmente emotiva: «A Benedita nasceu e renascemos nós». Uma declaração que traduzia a importância daquele novo capítulo familiar.

O pedido de casamento aconteceu em Paris

Depois de vários anos de relação e de já terem construído uma família, Stephen Eustáquio decidiu dar mais um passo ao lado de Constança.

Em maio de 2025, durante uma viagem a Paris, o futebolista pediu a companheira em casamento, tendo a Torre Eiffel como cenário.

Constança partilhou então a novidade nas redes sociais com uma declaração de amor: «Eu disse sim ao amor da minha vida. Para sempre».

Mais de um ano depois, o casal concretizou esse compromisso numa cerimónia discreta, rodeado de familiares e amigos.

Uma nova etapa depois da saída do FC Porto

O casamento acontece também numa fase de mudança na carreira do futebolista. Depois de quatro épocas e meia ao serviço do FC Porto, Stephen Eustáquio deixou os dragões no verão de 2026 para representar o Swansea City, no País de Gales.

O médio internacional pelo Canadá realizou 157 jogos com a camisola azul e branca e conquistou vários títulos ao serviço dos portistas, antes de iniciar esta nova aventura no futebol britânico.

Agora, entre um novo desafio profissional e a vida familiar ao lado de Constança e Benedita, Eustáquio parece estar a viver um dos capítulos mais felizes da sua vida.

As novas fotografias do casamento mostram precisamente isso: uma família reunida, uma menina muito especial no centro da celebração e dois noivos que, depois de tantos momentos difíceis, celebram finalmente o futuro que sempre imaginaram. «Melhor do que alguma vez sonhámos», escreveram.