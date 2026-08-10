Achavam que estava grávida, mas o anúncio surpreendeu: vilã dos Morangos com Açúcar está noiva após 14 anos de relação

Patrícia Candoso está noiva! A atriz, que ficou conhecida do grande público pelo papel de vilã na primeira temporada de Morangos com Açúcar, surpreendeu os seguidores ao revelar que vai finalmente subir ao altar com Marco Santos, 14 anos depois de terem começado a relação e após terem tido duas filhas em comum.

A novidade foi partilhada pela própria esta sexta-feira, 7 de agosto, através das redes sociais. Patrícia Candoso mostrou o anel de noivado e revelou que disse “sim” precisamente no dia em que o casal assinalava 14 anos de relação.

“Não há duas sem três... A 1.ª foi quando a Clarinha nasceu. A 2.ª foi quando a Maggie nasceu. A 3.ª foi hoje, no dia em que celebramos 14 anos juntos e eu disse: SIM”, escreveu a atriz, numa publicação que rapidamente se encheu de mensagens de parabéns.

Patrícia acrescentou ainda uma frase que deixou no ar que o grande momento está mesmo a caminho: “E vai mesmo acontecer. Obrigada à cúmplice”. E houve quem, ao ver a publicação, tivesse pensado que a notícia era outra. “Eu também pensei que vinha aí mais um bebé”, comentou uma das seguidoras, entre risos, antes de dar os parabéns ao casal.

A verdade é que, desta vez, a grande novidade não é a chegada de mais um elemento à família, mas sim o casamento. Patrícia Candoso e Marco Santos estão juntos há 14 anos e já construíram uma família com duas filhas. A primeira, Clara, nasceu em fevereiro de 2018. Quatro anos depois, em maio de 2022, o casal deu as boas-vindas a Margarida, a quem carinhosamente chamam Maggie.

Agora, depois de duas grandes conquistas familiares, o nascimento das duas meninas, chega a terceira: o casamento. A caixa de comentários da publicação ficou rapidamente inundada de mensagens de carinho. “Finalmente”, “já não era sem tempo” e “a gente quer é festaaaaa” foram algumas das reações deixadas pelos amigos e seguidores, que parecem estar tão entusiasmados com a festa como os próprios noivos. “Parabéns amigos. Weeee vai haver festa da boa e mais nada. Já não era sem tempo irra!!!”, pode ler-se num dos comentários. “Que sejam sempre muito felizes”, “Muitos parabéns minha querida” e “muitas felicidades” foram outras das mensagens deixadas na publicação.

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