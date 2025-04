Pediu o telemóvel do marido para convidar amigos para festa surpresa. O que encontrou deixou-a horrorizada

O caso aconteceu no Reino Unido e acabou a ter cobertura da revista People. A planear uma festa de anos surpresa para o marido, uma mulher pediu o telemóvel emprestado do companheiro para recolher contactos de amigos e enviar os convites. Mas o que encontrou deixou-a “horrorizada”, relata a revista People, com base numa partilha no site Mumsnet.com.

Sem suspeitar sobre o que o marido sentia, acabou por confrontar-se com partilhas com os amigos que a deixaram de rastos: "Li qualquer coisa como “estou preso num casamento infeliz, queria ter um caso, mas ela vai ficar com o meu dinheiro todo e eu não vou ter onde morar nem onde receber ninguém. Ela pode ficar com meu filho, eu só quero ficar com meu dinheiro'".

Quanto mais lia, mais descobria confissões chocantes. Descobriu conversas do marido com amigos sobre outras mulheres ou sobre ex-namoradas. "É tudo muito humilhante e desrespeitoso”, escreveu.

"Encontrei mensagens em que o meu marido mentiu sobre mim, inventou coisas que eu supostamente disse, para me prejudicar", escreveu. "Sou mãe a tempo inteiro há cinco anos e ele a queixar-se que eu não contribuo financeiramente, a insinuar que sou preguiçosa, inútil e que nunca faço nada…”.

"Eu organizaria a festa de anos e faria uma apresentação de slides a mostrar todas as frases das mensagens dele num ecrã gigante, à frente dos amigos e das mulheres deles. Seria incrível", escreveu uma leitora.

A mulher escreveu ainda que considera que não há volta a dar ao seu casamento depois do que aconteceu.