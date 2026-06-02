Influencer ensina a recriar o penteado que Júlia Palha usou no casamento

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Parece tudo simples no casamento de Júlia Palha, mas este detalhe mostra uma elegância rara

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Júlia Palha e Frederico Porém Murta celebraram o seu casamento no passado sábado, 30 de maio, numa cerimónia marcada pela elegância, pela tradição e por fortes ligações às raízes ribatejanas da atriz.

A celebração teve lugar numa propriedade da família, situada no Ribatejo, e reuniu familiares, amigos próximos e várias figuras conhecidas do panorama nacional. Considerado um dos casamentos mais aguardados do ano, o evento decorreu num ambiente sofisticado, sem perder a autenticidade típica do campo ribatejano.

Para além do vestido escolhido pela atriz, outro dos detalhes que não passou despercebido foi o penteado usado por Júlia Palha. O elegante semi-apanhado com ondas suaves conquistou muitos elogios nas redes sociais e despertou a curiosidade de quem gostaria de recriar o visual.

Foi precisamente isso que fez a influenciadora Alice Trewinnard, que partilhou com os seguidores um vídeo onde explica, passo a passo, como reproduzir o penteado usado pela atriz no grande dia.

Segundo a criadora de conteúdos, o primeiro passo é fazer um risco ao meio bem definido e ondular todo o cabelo para trás, de forma a que as ondas fiquem afastadas do rosto. Para um resultado semelhante ao da atriz, Alice utilizou um ferro com 25 milímetros de diâmetro.

Depois de criar as ondas, aconselha a escová-las suavemente para obter um acabamento mais natural. O volume na zona da coroa é conseguido através da técnica de ripagem, um dos elementos que contribui para o aspeto elegante e sofisticado do penteado.

Para criar o efeito semi-apanhado, a influenciadora seleciona as secções laterais do cabelo, aplica cera em spray e penteia-as para trás antes de fazer um pequeno torcido de cada lado. O segredo, explica, está na forma como os ganchos são colocados, ficando escondidos no interior do torcido.

Por fim, recomenda a utilização de bastante cera ou laca para fixar o penteado. O resultado é um semi-apanhado romântico e elegante, muito semelhante ao visual escolhido por Júlia Palha para um dos dias mais importantes da sua vida.