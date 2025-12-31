Foi convidado para um casamento? Saiba quanto dinheiro deve oferecer

"Não desistam": casal de 78 anos conheceram-se na igreja e casaram apenas 4 meses depois

Receber um convite de casamento levanta sempre uma dúvida comum: quanto devo dar de presente? A forma mais prática e cada vez mais usada é oferecer dinheiro, mas definir o valor certo pode ser um desafio, especialmente quando se quer equilibrar o orçamento pessoal com a relação que se tem com os noivos.

O montante ideal depende principalmente da proximidade com os noivos:

Colegas ou conhecidos: 75 a 100 euros por pessoa, ou 150 a 200 euros por casal.

75 a 100 euros por pessoa, ou 150 a 200 euros por casal. Amigos próximos: 100 a 150 euros por pessoa, ou 200 a 300 euros por casal.

100 a 150 euros por pessoa, ou 200 a 300 euros por casal. Familiares diretos: 150 a 250 euros por pessoa.

150 a 250 euros por pessoa. Padrinhos e madrinhas: 300 a 500 euros, ou mais para casais, dado o papel simbólico que desempenham.

Outros fatores também podem influenciar o valor: o tipo de festa e o investimento por convidado, muitos procuram “cobrir o prato”, ou seja, oferecer algo equivalente ao custo da refeição, geralmente entre 75 e 150 euros. A situação financeira de quem oferece deve ser considerada, já que os noivos costumam valorizar mais a presença do que o valor em si. Casais jovens que estão a começar a vida juntos podem receber contribuições maiores para ajudar a dar os primeiros passos.

Se não se sentir confortável em oferecer dinheiro, há alternativas: listas de presentes, contribuições para a lua-de-mel ou vales e cartões-presente. A regra mais importante é escolher uma opção que faça sentido para si, demonstrando atenção e carinho sem comprometer o seu orçamento.