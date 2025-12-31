Facebook Instagram
Dinheiro

Foi convidado para um casamento? Saiba quanto dinheiro deve oferecer

Receber um convite de casamento levanta quase sempre a mesma questão: quanto se deve oferecer?
IOL
Há 3h e 24min
Casamento
Casamento

Foto: Freepik

"Não desistam": casal de 78 anos conheceram-se na igreja e casaram apenas 4 meses depois

Receber um convite de casamento levanta sempre uma dúvida comum: quanto devo dar de presente? A forma mais prática e cada vez mais usada é oferecer dinheiro, mas definir o valor certo pode ser um desafio, especialmente quando se quer equilibrar o orçamento pessoal com a relação que se tem com os noivos.

O montante ideal depende principalmente da proximidade com os noivos:

  • Colegas ou conhecidos: 75 a 100 euros por pessoa, ou 150 a 200 euros por casal.
  • Amigos próximos: 100 a 150 euros por pessoa, ou 200 a 300 euros por casal.
  • Familiares diretos: 150 a 250 euros por pessoa.
  • Padrinhos e madrinhas: 300 a 500 euros, ou mais para casais, dado o papel simbólico que desempenham.

Outros fatores também podem influenciar o valor: o tipo de festa e o investimento por convidado, muitos procuram “cobrir o prato”, ou seja, oferecer algo equivalente ao custo da refeição, geralmente entre 75 e 150 euros. A situação financeira de quem oferece deve ser considerada, já que os noivos costumam valorizar mais a presença do que o valor em si. Casais jovens que estão a começar a vida juntos podem receber contribuições maiores para ajudar a dar os primeiros passos.

Se não se sentir confortável em oferecer dinheiro, há alternativas: listas de presentes, contribuições para a lua-de-mel ou vales e cartões-presente. A regra mais importante é escolher uma opção que faça sentido para si, demonstrando atenção e carinho sem comprometer o seu orçamento.

RELACIONADOS
"Não desistam": casal de 78 anos conheceram-se na igreja e casaram apenas 4 meses depois
Posso levantar a mesa e lavar a loiça com convidados em casa? Saiba o que manda a etiqueta
Etiqueta em casa: quanto tempo ficar, presentes e sapatos à porta
Vamos falar de etiqueta: pedir sal e pimenta no restaurante é indelicado?
Etiqueta: estes 5 comportamentos à mesa são muito deselegantes (apesar de frequentes)
Estas são as regras de etiqueta que nunca deve quebrar no ginásio
Mais Vistos
00:08:45
Secret Story
Chegou o momento mais esperado! Os concorrentes assistem ao pedido de casamento de Liliana
tvi
00:02:22
Secret Story
Última manhã na casa. Entre preparativos, os concorrentes mostram-se nostálgicos
tvi
00:02:21
Secret Story
A ferver. No Extra, Bruna e Teresa protagonizam uma forte troca de ideias: «O teu jogo foi estar colada a um grupo»
tvi
00:04:29
Secret Story
Inês assiste à entrada de Dylan: «É tão lindo»
tvi
Destaques IOL
Mercadona
Influencer revela os melhores produtos da Mercadona que deve ter sempre em casa
Dicas
Nódoas no sofá? Este produto da Mercadona faz milagres
Casamento
Foi convidado para um casamento? Saiba quanto dinheiro deve oferecer
História de amor
"Não desistam": casal de 78 anos conheceu-se na igreja e casaram apenas 4 meses depois
Mais Lidas
Liga
Gil Vicente encaminha a venda de Pablo Felipe para o West Ham
maisfutebol
Famosos
Astrólogo Paulo Cardoso revela as previsões para 2026
selfie
Internacional
«Mourinho fez Cristiano Ronaldo chorar no balneário»
maisfutebol
Famosos
Ela nem sonha! Liliana sofre duro golpe fora de "Secret Story": "Infelizmente, a maldade corre nas veias"
selfie
Ruy de carvalho
No último dia de 2025, Ruy de Carvalho faz um pedido comovente
Ruy de Carvalho
Última hora: Família de Ruy de Carvalho emite comunicado sobre estado de saúde do ator