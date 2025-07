Receber um convite de casamento levanta quase sempre a mesma questão: quanto se deve oferecer?

Quando se recebe um convite de casamento, uma das dúvidas mais comuns é quanto se deve oferecer como presente. A opção mais prática (e cada vez mais frequente) é dar dinheiro. Ainda assim, definir o valor certo pode ser difícil, especialmente quando se quer equilibrar o orçamento pessoal com a expectativa dos noivos e o tipo de relação que se tem com eles.

O montante oferecido varia muito consoante o grau de proximidade com os noivos. Se for colega ou apenas conhecido, o valor médio ronda os 75 a 100 euros por pessoa, ou entre 150 e 200 euros por casal. Para amigos mais próximos, os valores sobem para 100 a 150 euros por pessoa e 200 a 300 euros por casal. No caso de familiares diretos, o valor tende a ficar entre 150 e 250 euros por pessoa. Para padrinhos e madrinhas, que têm um papel mais simbólico e participativo, é habitual oferecer entre 300 e 500 euros, ou mais, no caso de casais.

Existem outros fatores que também influenciam este valor. O local e o tipo de festa podem dar pistas sobre quanto os noivos investiram por convidado, o que leva muitos a tentar “cobrir o prato”, ou seja, dar um valor que compense o custo da refeição, normalmente entre 75 e 150 euros. Também é importante ter em conta a situação financeira de quem oferece. Os noivos, em regra, valorizam a presença dos convidados acima do montante oferecido. A idade dos noivos pode ser outro critério: casais jovens que estão a começar vida juntos costumam receber mais ajuda prática.

Se não se sentir confortável em oferecer dinheiro, há formas alternativas de contribuir. Muitos casais disponibilizam listas de presentes, têm sites onde se pode contribuir para a lua-de-mel ou aceitam vales e cartões-presente. A melhor escolha é sempre aquela que faz sentido para si e que mostra atenção, sem comprometer o seu orçamento.