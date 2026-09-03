É aceitável que o meu marido faça “gosto” em fotografias de mulheres em biquíni?

Aos 59 e 51 anos, continuam a ser dos casais mais sexy do país. Estão juntos há mais de duas décadas

As redes sociais vieram acrescentar novas questões à dinâmica dos relacionamentos. Entre elas está uma que pode gerar desconforto e até discussões entre casais: será aceitável que um namorado, companheiro ou marido faça “gosto” em fotografias de outras mulheres em biquíni?

A questão foi abordada pela sexóloga Susana Dias Ramos, durante a sua participação no podcast do influencer Faria Dias, onde refletiu sobre os limites e o significado deste tipo de comportamento dentro de uma relação.

Para a especialista, este gesto pode ser interpretado como uma forma de desrespeito pela pessoa que está ao nosso lado. “Isto não cabe na cabeça de ninguém. O que é que te agradou na fotografia de um corpo de outra mulher? Que tipo de desrespeito é esse para comigo? Gostavas que eu fizesse igual?”, questionou.

A conversa levantou ainda a possibilidade de existir um “desalinhamento” no casal quando, apesar de manifestar desconforto, uma das pessoas continua a ter este tipo de comportamento nas redes sociais.

“Sim, é um desalinhamento. É motivo para repensar”, afirmou Susana Dias Ramos.

Segundo a sexóloga, a questão não está apenas no simples ato de colocar um “gosto”, mas na mensagem que esse gesto pode transmitir. “É motivo para tu repensares. Se esta pessoa tem necessidade de dizer a outra mulher que gostou do corpo dela... Estás a informar a pessoa: ‘olha, eu gosto do teu corpo’.”

Mais do que discutir se um “gosto” é, por si só, uma traição ou uma falta de respeito, a reflexão coloca em cima da mesa a importância de existirem limites claros dentro de cada relação. Afinal, aquilo que para uma pessoa pode ser apenas uma interação inofensiva nas redes sociais, para outra pode representar uma quebra de confiança ou de respeito.