50, 100 ou 200 euros: Quanto se paga, afinal, por cada convidado num casamento?

Há uma conta que muitos noivos preferiam não fazer. Mas, mais cedo ou mais tarde, ela aparece: quanto custa, afinal, casar em Portugal? Em 2026, organizar um casamento para cerca de 100 convidados pode representar, em média, 21.127 euros. E nem todos os serviços estão a pesar da mesma forma na carteira. A fotografia, por exemplo, subiu 31% num só ano.

Os números são de uma análise da Fixando, divulgada em maio de 2026, que compara os preços médios dos principais serviços contratados para casamentos em Portugal. Segundo a plataforma, o mesmo casamento-tipo custava cerca de 18.570 euros em 2025. Um ano depois, são mais 2.557 euros. Feitas as contas, estamos perante uma subida de 13,8%.

E há outra forma de olhar para este valor. Se dividirmos os 21.127 euros por 100 convidados, chegamos a cerca de 211 euros por pessoa.

Calma: isto não quer dizer que cada convidado custe 211 euros à quinta. É uma média que inclui todas as despesas consideradas no orçamento da Fixando. Mas dá uma boa ideia da dimensão da conta final.

O catering continua a levar a maior fatia

Vamos começar pela despesa que costuma ter mais peso: comida e bebida. Num casamento com cerca de 100 pessoas, o catering passou de uma média de 9.000 euros em 2025 para 10.000 euros em 2026, segundo os dados da Fixando.

Ou seja, só aqui estão, em média, 100 euros por convidado. E depois há tudo o resto: espaço, decoração, música, fotografia, vídeo, flores, bolo, maquilhagem, cabelo, convites... A lista parece não ter fim, e a fatura também vai crescendo.

A Casamentos.pt apresenta uma faixa ainda mais abrangente: um casamento em Portugal para cerca de 100 convidados pode custar entre 12.000 e 30.000 euros, dependendo do tipo de celebração, do espaço, do catering e dos fornecedores escolhidos. Nos casamentos mais luxuosos, o valor pode mesmo ultrapassar os 40.000 euros.

O fotógrafo ficou 31% mais caro

Se há um aumento que salta à vista, é o da fotografia. Segundo a análise da Fixando, o preço médio de um fotógrafo de casamento aumentou 31% entre 2025 e 2026. E o vídeo não ficou muito atrás: subiu 28%.

É claro que não há um preço único. O valor depende do profissional, do número de horas, da quantidade de fotógrafos, do álbum, do vídeo e dos extras contratados. Na própria Fixando, por exemplo, os preços apresentados para fotografia de casamento variam entre 100 e 4.200 euros, dependendo do projeto.

E esta não é uma tendência que tenha começado agora. Numa análise publicada pela Fixando em 2024, o preço médio de um fotógrafo de casamento tinha passado de 700 para 783 euros em quatro anos. No mesmo período, também o preço médio de um DJ aumentou: passou de 389 para 469 euros.

Maquilhagem e cabelo são os que mais dispararam

Se estava a pensar que seria a fotografia a liderar esta lista, há uma surpresa. Maquilhagem e cabelo foram os serviços que mais encareceram entre 2025 e 2026: 33%. A fotografia aparece logo depois, com uma subida de 31%, seguida do vídeo, com 28%.

E há mais aumentos: flores e aulas de dança subiram 25%, enquanto o serviço de celebrante aumentou 18% e o aluguer de tendas exteriores 19%. Ou seja, são muitos pequenos aumentos, alguns nem tão pequenos assim, que acabam por fazer uma diferença considerável no orçamento final.

Afinal, quanto custa cada convidado?

Chegamos agora à pergunta que interessa a quem está a organizar o casamento. Mas também a quem recebe um convite e começa a pensar: “E agora, quanto é que se oferece?”

Se tivermos como referência o casamento-tipo da Fixando, com 100 convidados e um custo médio de 21.127 euros, a conta é simples: cerca de 211 euros por convidado. Mas atenção: este valor não corresponde ao preço pago por pessoa à quinta. É o resultado de dividir o orçamento global estimado pela Fixando pelo número de convidados.

Ainda assim, ajuda a perceber uma coisa: o número de pessoas convidadas tem um peso enorme na conta final. E talvez seja precisamente por isso que os casamentos mais pequenos estejam a ganhar espaço.

Uma análise da Fixando publicada em 2024 mostrava que 38% das cerimónias tinham menos de 50 convidados, contra 33% em 2020. No fundo, a equação parece simples: quanto maior a lista de convidados, maior tende a ser a conta. E, num momento em que casar está mais caro, reduzir a lista pode ser uma das formas encontradas pelos noivos para tentar equilibrar o orçamento.

Afinal, entre o “sim” e a festa, há muitas contas para fazer.