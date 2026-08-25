O que esta noiva portuguesa fez no seu casamento deixou todos incrédulos

Há casamentos que ficam na memória pelas flores, pelo vestido ou pela festa. E depois há aqueles momentos que acontecem sem aviso e conseguem parar uma sala inteira. Foi precisamente isso que aconteceu no casamento de Catarina e Rui.

No próprio dia em que disse “sim”, a noiva decidiu surpreender o marido e o pequeno filho de uma forma pouco habitual: em vez de ser apenas o centro das atenções por estar vestida de noiva, foi ela quem pegou no microfone e começou a cantar para os dois.

A cerimónia decorria no Mosteiro de Pombeiro, em agosto, quando Catarina protagonizou o momento que rapidamente chamou a atenção nas redes sociais. A atuação foi partilhada pela CCML Casamentos, responsável pelo registo do casamento, e a reação não podia ser mais reveladora: durante alguns instantes, a igreja ficou em silêncio para ouvir a noiva.

“Há momentos que nos ficam na memória para sempre”, escreveu a equipa na publicação que acompanha o vídeo. Segundo a mesma, foi a própria Catarina quem, no dia do casamento, lançou o desafio de fazer algo diferente e cantar para Rui e para o filho.

E não precisou de grandes efeitos ou de uma produção elaborada. Bastaram a voz da noiva, os dois destinatários daquela declaração de amor e o silêncio de quem assistia.

O resultado é um momento particularmente emotivo: no dia em que seria ela a receber todas as atenções, Catarina encontrou uma forma de transformar a cerimónia numa declaração de amor ao marido e ao filho.

A reação de quem estava presente diz tudo. Por momentos, o casamento deixou de ser apenas uma cerimónia e passou a ser palco de uma memória familiar que ficará para sempre.O vídeo partilhado pela CCML Casamentos está a conquistar as atenções nas redes sociais e mostra precisamente esse instante: Catarina a cantar, enquanto a igreja acompanha em silêncio aquele gesto inesperado.