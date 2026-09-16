Casas modulares na Amazon: preços a partir de 6.686,72€ com cozinha e casa de banho

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Minúscula, leve e disponível em 6 cores: esta power bank está a conquistar a Amazon

As casas modulares têm vindo a ganhar terreno junto de quem procura soluções habitacionais mais rápidas e flexíveis. Entre as opções disponíveis na Amazon encontra-se um modelo que já vem totalmente equipado, com preços a partir de 6.686,72€.

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Uma casa pronta a habitar, sem obras de raiz

Esta casa modular distingue-se por já vir com cozinha, casa de banho com sanita, lavatório e duche, ligações de água e eletricidade pré-instaladas, e acabamentos básicos como paredes lisas e pavimento em mosaico. Ao contrário de uma construção tradicional, que pode arrastar-se por meses ou anos entre projetos, licenças e obras, aqui fala-se de uma instalação que o fabricante garante fazer-se em cerca de duas horas.

Vários tamanhos e cores à escolha

O modelo base tem cerca de 37 m², mas está disponível em versões maiores, de 56 e 74 m², consoante as dimensões escolhidas: 20, 30 ou 40 pés de comprimento. A estrutura pode ainda ser personalizada em várias cores, incluindo branco, azul, cinzento e castanho, além da possibilidade de revestimento personalizado para quem procura um acabamento diferente.

Construção pensada para durar

A casa é construída com uma estrutura de aço galvanizado a quente, com paredes em painel sanduíche isolado e ignífugo, e uma cobertura reforçada com placas de espuma de poliestireno. O fabricante garante resistência à água, prevenção contra corrosão, resistência a ventos fortes e classificação antissísmica, o que a torna adequada para diferentes climas e condições do terreno.

O preço pode não ser o valor final

Apesar do preço anunciado, é importante ter em conta que o valor apresentado corresponde apenas à configuração base do modelo de 20 pés, sem incluir transporte. Personalizações de estilo, acessórios e mobiliário adicional têm custos próprios, que variam consoante a configuração escolhida. Tal como acontece com outras construções modulares, a instalação deste tipo de habitação poderá ainda estar sujeita a licenças e autorizações municipais, dependendo do local e da utilização pretendida.

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