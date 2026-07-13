Há uma casa pré-fabricada por menos de 8 mil euros que pode servir de habitação ou escritório

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A Amazon tem à venda uma casa pré-fabricada com 3 quartos e 2 casas de banho por menos de 8.000 euros

As casas pré-fabricadas continuam a ganhar popularidade junto de quem procura soluções habitacionais mais flexíveis e potencialmente mais económicas. Entre as opções disponíveis online encontra-se uma casa modular dobrável, atualmente à venda por cerca de 7.575 euros.

Uma casa que pode ser expandida

O modelo apresenta um design expansível e dobrável, permitindo criar um espaço habitacional completo com áreas destinadas a quarto, cozinha, sala de estar e casa de banho.

Segundo o fabricante, a estrutura pode ser utilizada para diferentes finalidades, desde habitação permanente a escritórios, alojamento local, casas de hóspedes, quintas ou espaços de férias.

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Estrutura resistente e personalizável

A casa é construída com uma estrutura de aço reforçada e painéis isolados, concebidos para oferecer maior durabilidade e proteção contra condições meteorológicas adversas.

Outra das características destacadas é a possibilidade de personalização. Os compradores podem escolher diferentes tamanhos, cores e configurações interiores, adaptando o espaço às suas necessidades.

O fabricante disponibiliza ainda modelos de 20, 30 e 40 pés, com dimensões que podem ultrapassar os 11 metros de comprimento.

O preço pode não ser o valor final

Apesar do preço anunciado, é importante ter em conta que o valor apresentado corresponde apenas à configuração base e poderá variar consoante as personalizações escolhidas.

Além disso, despesas relacionadas com transporte, instalação e eventuais ligações a água, eletricidade e saneamento poderão aumentar significativamente o investimento final.

Licenças continuam a ser um fator importante

Tal como acontece com outras construções modulares, a instalação deste tipo de habitação poderá estar sujeita a licenças e autorizações municipais, dependendo do local e da utilização pretendida.

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