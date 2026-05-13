Casa nova com dois quartos e terraço por 19 mil euros: espanhóis rendidos a esta habitação

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Os preços das casas continuam a aumentar e encontrar habitação a valores acessíveis tornou-se uma tarefa cada vez mais difícil para muitas famílias. Com a procura elevada e o mercado imobiliário a atingir máximos, são cada vez mais as pessoas que procuram alternativas mais económicas e rápidas de instalar. Em Espanha, há uma estrutura de casa pré-fabricada que está a conquistar atenções: tem dois quartos, terraço, varanda coberta e custa cerca de 19 mil euros.

Numa altura em que comprar casa se tornou cada vez mais difícil devido aos preços elevados do mercado imobiliário, muitos espanhóis procuram alternativas mais económicas e rápidas de instalar. As casas pré-fabricadas surgem como uma solução para quem já possui terreno próprio e quer evitar os custos elevados de uma construção tradicional.

De acordo com o site Noticias Trabajo, os espanhóis estão a adotar o modelo Duero, comercializado pela Maestro Casas, destaca-se precisamente por combinar funcionalidade, estética rústica e um preço abaixo dos 20 mil euros. A estrutura em madeira tem 64 metros quadrados de área construída e foi pensada sobretudo para pequenas famílias, segunda habitação ou escapadinhas em ambiente rural.

Uma casa compacta, mas com tudo o que é essencial

A habitação apresenta uma planta quadrada de 7,75 metros por 7,75 metros, permitindo uma adaptação mais fácil a terrenos pequenos ou irregulares. No interior, os 44 metros quadrados habitáveis incluem dois quartos, uma casa de banho e uma divisão principal que junta cozinha e sala de estar num conceito aberto.

Um dos maiores destaques da casa são as grandes janelas na fachada principal, que permitem entrada abundante de luz natural ao longo do dia e ajudam a criar maior sensação de espaço.

Além da área interior, a casa conta ainda com um terraço coberto de 16 metros quadrados que percorre uma das laterais da estrutura. Este espaço funciona como uma extensão da sala e pode ser utilizado tanto em dias de calor como em períodos de chuva.

O preço pode aumentar com extras

O valor base do modelo começa nos 18.922 euros e inclui paredes com 34 milímetros de espessura, indicadas sobretudo para utilização sazonal ou como segunda residência.

No entanto, existem versões mais preparadas para utilização permanente ao longo do ano. A variante com paredes de 44 milímetros custa mais de 21 mil euros, enquanto a opção preparada para isolamento térmico ultrapassa os 21.800 euros.

Os clientes podem ainda adicionar isolamento em paredes, teto e chão, escolher diferentes tipos de cobertura e incluir sistemas de drenagem de águas. A montagem da estrutura representa um custo adicional superior a 3.500 euros.

Apesar disso, o preço inclui já entrega gratuita em território continental, portas, janelas, pavimento em madeira e os elementos do terraço. Segundo a empresa, a produção e entrega demoram entre seis a oito semanas após a confirmação da encomenda.

Com preços muito abaixo dos praticados no mercado imobiliário tradicional, este tipo de soluções continua a conquistar quem procura uma casa funcional, rápida de instalar e mais económica.

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