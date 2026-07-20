Projeto português reduz para metade o tempo de construção de casas

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SUMMARY é um estúdio de arquitetura português que está a criar soluções pré-fabricadas para habitação pública

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Fundado na UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, o estúdio de arquitetura SUMMARY está a desenvolver projetos de construção modular e pré-fabricada que reduzem para metade o tempo de construção tradicional e que permitem uma resposta mais rápida à carência habitacional sentida em Portugal.

As soluções propostas pela SUMMARY estão a ser executadas em Oeiras e Vale de Cambra, respetivamente, com 62 e 20 habitações. De acordo com o estúdio de arquitetura, a utilização de elementos pré-fabricados pode reduzir para metade a duração de uma obra, quando comparado com os métodos tradicionais de construção.

Samuel Gonçalves, arquiteto e diretor do SUMMARY, explicou que no caso de Oeiras (projeto da Politeira) a obra começou em outubro de 2025 e deverá ficar concluída em outubro de 2026. No total, serão construídas 14 casas em menos de um ano.

Os módulos destas construções – tal como muitos dos acabamentos e materiais interiores e exteriores – recorrem a diferentes materiais, produzidos em fábricas portuguesas, o que possibilita uma montagem rápida ao mesmo tempo que reduz a produção de resíduos, bem como o impacto da obra na vizinhança, com menos pó, menos ruído e menos limitações de trânsito.

Por exemplo, na urbanização de Vale de Cambra foi usado betão armado, enquanto em Oeiras foi utilizada a madeira, no Bairro da Politeira, e aço na urbanização de São Marçal. Este último projeto, com cinco pisos e 48 casas, é o maior complexo jamais construído em Portugal com recurso ao método PPVC– Prefabricated Prefinished Volumetric Construction.

“É perfeitamente possível desenvolver projetos que prevejam a pré-fabricação da maioria dos componentes, assegurando os padrões de qualidade necessários e acelerando significativamente a construção”, assegurou Samuel Gonçalves.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders