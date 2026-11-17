Fonte: Lusa

O Natal chega às quatro freguesias de Cascais com concertos, diversões, Casa do Pai Natal e estacionamento gratuito em determinados horários

O município de Cascais vai celebrar o Natal com uma programação que integra atividades de lazer e entretenimento distribuídas por todo o concelho, com entrada gratuita, entre 28 de novembro e 06 de janeiro, informou a autarquia.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Cascais indica que a inauguração da iluminação de Natal, no dia 28 de novembro, vai marcar o arranque do evento “Cascais É Natal 2026 – Toda a magia para sonhar”.

Natal chega às quatro freguesias de Cascais

O município adianta que a programação se estende às quatro freguesias (Alcabideche, São Domingos de Rana, União das Freguesias de Carcavelos e Parede e União das Freguesias de Cascais e Estoril), com mercados, concertos, animação e uma árvore de Natal viva composta por 1.100 pinheiros, que será inaugurada a 01 de dezembro nos Jardins do Casino do Estoril.

Casa do Pai Natal, pista de gelo e diversões para toda a família

A programação integra atividades de lazer e entretenimento, como a Casa do Pai Natal, o comboio de Natal, pinturas faciais, pista de gelo, um carrossel de Natal parisiense, uma míni-roda, montanhas-russas, circuito de arborismo e trampolins.

“Queremos um Natal verdadeiramente vivido por todos, acessível a todos e presente em todo o concelho, chegando às quatro freguesias e aproximando as celebrações dos cascalenses e de todos aqueles que nos visitam”, afirmou o presidente da Câmara de Cascais, Nuno Piteira Lopes, citado no comunicado.

Cascais associa programação natalícia à inclusão e participação

Nuno Piteira Lopes disse ainda que “ser Capital Europeia da Democracia é, acima de tudo, afirmar uma forma de estar, uma comunidade que valoriza as pessoas, promove a participação e cria oportunidades para todos”.

“É também esse o espírito que queremos trazer a esta edição do Cascais é Natal. Porque uma comunidade mais forte constrói-se com proximidade, inclusão e participação”, acrescentou.

Entrada gratuita, descontos e estacionamento sem parquímetros

A entrada no “Cascais é Natal” é gratuita, estando apenas algumas das atrações sujeitas a pagamento. Os titulares do Cartão Viver Cascais com perfil ativo beneficiam de um desconto de 20% no acesso a estas atividades.

“Para facilitar as deslocações e a participação nas iniciativas natalícias, a Câmara Municipal de Cascais vai disponibilizar estacionamento gratuito nas zonas de estacionamento tarifado à superfície geridas pela Cascais Próxima.

Entre 27 de novembro de 2026 e 06 de janeiro de 2027, os parquímetros estarão temporariamente suspensos em todo o concelho, entre as 17:00 e as 02:00, nos dias úteis, e durante todo o dia aos fins de semana e feriados.