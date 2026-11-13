«Cascata dos Sonhos»: espanhóis falam na rota mais mágica de Portugal

Há lugares que parecem saídos de um conto de Natal. E um deles fica em Portugal, a poucos quilómetros da Galiza. Chama-se Cascata dos Sonhos e transforma um cenário natural do concelho de Monção num percurso iluminado, onde a água, a vegetação e as decorações natalícias criam uma experiência diferente para esta época do ano.

A iniciativa já está a chamar a atenção do outro lado da fronteira. A página espanhola Vigo en Familia, que partilha sugestões de passeios e atividades para fazer em família na Galiza e em Portugal, dedicou uma publicação à experiência e apresentou-a como uma das propostas natalícias a não perder no Norte do país.

Também o jornal galego Metropolitano publicou recentemente um artigo sobre a nova edição, destacando os túneis de luz e o alargamento do percurso. A Cascata dos Sonhos começa, assim, a ganhar visibilidade entre os vizinhos espanhóis, que encontram nesta iniciativa mais uma razão para atravessar a fronteira durante as férias de Natal.

Uma cascata transformada num cenário de Natal

A Cascata dos Sonhos realiza-se nos Passadiços da Cascata do Fojo, na freguesia de Lara, em Monção, no distrito de Viana do Castelo. Durante a iniciativa, o espaço natural ganha uma decoração especial, com iluminações distribuídas ao longo do percurso, elementos natalícios e diferentes cenários preparados para receber os visitantes.

As imagens partilhadas nas redes sociais mostram passadiços de madeira iluminados por centenas de luzes, túneis luminosos e a própria cascata envolvida por jogos de luz azul, roxa e dourada.

O resultado é um passeio noturno em que a paisagem natural se cruza com a decoração de Natal, criando vários pontos de interesse para quem gosta de fotografar e viver experiências diferentes nesta altura do ano.

O que muda na Cascata dos Sonhos em 2026?

A edição deste ano promete novidades. De acordo com a informação divulgada sobre a iniciativa, o percurso será mais longo e contará com novos elementos decorativos e túneis de luz.

À entrada, os visitantes poderão ainda encontrar bancas com produtos locais. O antigo moinho volta também a receber o tradicional presépio, acrescentando mais um ponto de interesse à visita.

A proposta passa por aproveitar a envolvente natural da Cascata do Fojo e transformá-la num cenário natalício, sem perder a ligação ao património e às tradições da freguesia de Lara.

A organização está a cargo da Junta de Freguesia de Lara.

Quando visitar a Cascata dos Sonhos em Monção?

Quem quiser conhecer esta experiência natalícia já pode apontar as datas na agenda. Segundo a informação divulgada para a edição de 2026/2027, a Cascata dos Sonhos abre ao público a 1 de dezembro de 2026 e poderá ser visitada até 13 de janeiro de 2027.

As luzes estarão ligadas diariamente entre as 17h00 e as 00h00, de acordo com o horário anunciado.

Informações úteis:

Evento: Cascata dos Sonhos

Local: Passadiços da Cascata do Fojo

Freguesia: Lara, Monção

Abertura: 1 de dezembro de 2026

Último dia: 13 de janeiro de 2027

Horário: todos os dias, das 17h00 às 00h00

Organização: Junta de Freguesia de Lara

Uma experiência de Natal que já atraiu dezenas de milhares de visitantes

A Cascata dos Sonhos não é uma novidade para quem vive na região ou acompanha as iniciativas natalícias do Alto Minho. Nas edições anteriores, a experiência já conseguiu atrair milhares de pessoas.

Na edição de 2025/2026, por exemplo, passaram pelo local cerca de 40 mil visitantes, segundo números divulgados pela publicação regional AltoMinho.tv.