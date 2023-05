Casey parou o carro para ajudar patos a atravessar. Instantes depois, morreu atropelado à frente dos filhos

O espírito empático de um homem de 41 anos acabou por ser a sua sentença de morte. Casey Rivara seguia de carro com os filhos, quando parou para ajudar uma família de patos bebés a atravessar a estrada, na Califórnia, Estados Unidos. Depois de cumprir a boa ação, foi atropelado mortalmente por um carro conduzido por uma adolescente de 17 anos, perante o horror dos filhos que assistiam ao gesto de bondade do pai.

Em declarações à CBS News, uma mulher, que estava no local do acidente, relata os momentos de terror. Summer Peterson estava dentro do seu carro com o filho, enquanto observaram o salvamento dos patinhos. No carro em frente estavam os filhos de Casey na janela. “Eles diziam: 'Oh, tão fofos. Tão simpático da parte dele.' E, de repente, foi atropelado por um carro", recorda, contando que se dirigiu de imediato às crianças para apoiá-las naquele momento de absoluto terror.

No local do acidente, multiplicam-se as homenagens e muitas pessoas deixam flores e patos de borracha.

"Casey era o marido e pai mais gentil e incrível que existe", pode ler-se na página de angariação de fundos para apoiar a família. "Até o seu último ato neste mundo foi uma prova da sua empatia."

A jovem que seguia ao volante do carro que atropelou Casey não está sob qualquer acusação.