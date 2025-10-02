Facebook Instagram

Foram dadas como desaparecidas em bebés. Agora, após 36 anos, estas irmãs foram encontradas com vida

Dadas como desaparecidas em 1989, as duas irmãs foram encontradas vivas graças a testes de ADN
IOL
Hoje às 10:05
Mãe e filha de oito anos encontradas mortas numa propriedade de luxo de alojamento local

Dadas como desaparecidas quando eram apenas bebés, Jasmin e Elizabeth Ramos foram agora encontradas vivas, 36 anos depois, na Califórnia, Estados Unidos.

De acordo com o NBC News, as duas irmãs estavam a viver sob novos nomes atribuídos pelos pais adotivos que as criaram no condado de Ventura, sem nunca terem tido conhecimento de que estavam dadas como desaparecidas. A descoberta foi possível graças a testes de ADN familiar realizados pelas autoridades do Arizona.

O caso remonta a dezembro de 1989, quando as duas bebés, então com dois e 14 meses, foram encontradas abandonadas numa casa de banho de um parque em Oxnard, Califórnia. Dias antes, a mãe, Marina Ramos, tinha sido assassinada com várias facadas no condado de Mohave, Arizona.

“Uma testemunha ouviu crianças a chorar na casa de banho das senhoras. Pediu a uma mulher que verificasse e esta encontrou as meninas deitadas no chão molhado, sem nenhum adulto por perto”, relatou o gabinete do xerife do condado de Mohave.

Na altura, as autoridades não fizeram a ligação entre as bebés e a mulher morta. As meninas acabaram por ser adotadas por um casal em Ventura County, que as criou juntas “num lar amoroso”.

O caso foi reaberto em 2019 pela Unidade de Investigações Especiais do xerife, criada para dar nova vida a casos arquivados. Em 2022, as impressões digitais de Marina Ramos foram finalmente identificadas, depois de se confirmar que a mulher usava o nome falso de Maria Ortiz.

Foi então confirmado que tinha duas filhas desaparecidas. Através de uma amostra de ADN fornecida por familiares, os investigadores localizaram uma das irmãs, que confirmou terem sido abandonadas em 1989. A outra irmão tinha até hoje recortes de jornais sobre o caso.

Apesar da descoberta das irmãs, um ponto crucial continua por resolver: quem matou Marina Ramos?

“A procura pelos suspeitos envolvidos no homicídio de Marina Ramos continua”, garantiu o gabinete do xerife de Mohave.

Uma testemunha afirmou ter visto Marina com dois homens e as duas meninas no parque onde foram abandonadas, na companhia de uma pequena carrinha preta. As autoridades esperam que esta pista possa levar até ao assassino, 36 anos depois.

 

RELACIONADOS
Mãe e filha de oito anos encontradas mortas numa propriedade de luxo de alojamento local
Truque de avós: é assim que se frita sem salpicos nem queimaduras
Usar o telemóvel dentro da casa de banho matou esta mãe de três filhos. Marido encontrou-a morta quando chegou a casa
Noivo cai e morre subitamente enquanto dançava com a esposa no casamento. Vídeo regista o momento chocante
Carro despista-se e embate violentamente na vedação de uma creche. 5 crianças ficaram gravemente feridas
Mais Vistos
00:02:21
Secret Story
Na piscina e no meio de brincadeiras, Fábio e Liliana mais íntimos do que nunca
tvi
00:03:12
Secret Story
Sobe a temperatura! Dylan e Vera trocam beijos ‘calientes’ e ele pica-a: «Vieste com mais vontade»
tvi
00:05:19
Secret Story
Voz coloca desafio insólito aos concorrentes
tvi
00:03:12
Secret Story
Apesar de estar noiva de Zé, Liliana assume gostar de Fábio: «Não consigo controlar o que sinto»
tvi
Destaques IOL
Moda
Estas 8 peças de roupa fazem-na pelo menos dez anos mais velha, garantem especialistas
Croissant
Novo Croissant do Pingo Doce conquista os portugueses e já está a desaparecer das prateleiras
Exercícios para perder a barriga
Exercícios para perder a barriga depois dos 40 anos: abdominais para se fazer em pé
Perda de peso
Uma simples mudança fez com que esta mãe perdesse 20 kg em quatro meses (sem dietas nem injeções)
Mais Lidas
Sonia jesus
Já não há casamento: relação de um dos casais mais mediáticos da história da TVI chegou ao fim
Historias de amor
Tenho 46 anos e envolvi-me com o filho da minha melhor amiga, sem ela saber: «O que estou a fazer?»
Kika Cerqueira Gomes
Aos 22 anos, Kika Cerqueira Gomes faz história a nível mundial. E a mãe não podia estar mais orgulhosa
Mudou de ideias: Noivo de Liliana volta atrás com o que decidiu na gala. Veja a nova mensagem de Zé
Dois às 10
«Isto deixa-me muito triste»: Cristina Ferreira reage a fim de relação mediática
tvi
Dois às 10
Irmão de Cláudio Ramos deixa mensagem a Zé, noivo de Liliana: «Deixa-me dar-te um conselho de alguém que passou por uma situação parecida...»
tvi