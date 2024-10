Este é o truque que precisa de saber para fazer castanhas fáceis de descascar na air fryer

Esta air fryer de 11 litros está a conquistar as cozinhas portuguesas e poupa 60% de energia

Chegámos oficialmente àquela altura do ano em que sabe bem comer umas castanhas assadas quentinhas. O fruto já está à venda por todo o lado e é muito simples prepará-lo em casa. Sabemos que não é a mesma coisa que as comer na rua, quentinhas e feitas sobre o carvão. Ainda assim, na air fryer, ficam um verdadeiro pitéu.

Apesar de ser simples fazer castanhas em casa, há quem fuja da tarefa por nunca conseguir que a pele do fruto se descole facilmente. Paulo Rocha, da página de TikTok @paulorocha.77, mostrou como prepara as suas castanhas assadas na air fryer de forma que seja possível descascá-las só com uma mão. E não é preciso passos extra muito elaborados.

O segredo para castanhas assadas fáceis de descascar é água quente. Perceba como abaixo.

Ingredientes:

1 kg de castanhas

Sal grosso q.b.

Água a ferver q.b.

Preparação:

Comece por fazer um corte em cruz em todas as suas castanhas, depositando-as numa taça ou panela. Enquanto isso, coloque água a ferver.

Ponha sal sobre as castanhas e verta a água fervida, cobrindo as castanhas. deixe de molho por 10 minutos.

Escorra a água e coloque as castanhas todas na air fryer, tentando que não se sobreponham. Coloque mais sal.

Leve-as à air fryer por 20 minutos a 180ºC. A meio do tempo, mexa nas castanhas para garantir que ficam cozinhadas de forma uniforme.

No fim é só servir e deliciar-se.