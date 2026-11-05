Este assador faz castanhas assadas como as da rua. Só precisa de fogão ou lareira

Este artigo pode conter links afiliados*

Há poucos cheiros tão associados ao outono e ao inverno como o das castanhas acabadas de assar na rua. Embora continuem a ser presença habitual em feiras, mercados e festas populares, cada vez mais pessoas procuram recriar essa experiência em casa.

É precisamente para cumprir este prazer que foi desenvolvida a frigideira para castanhas da Imex El Zorro. Trata-se de um assador tradicional em ferro, com uma base perfurada que permite a passagem direta do calor e das chamas, uma característica que ajuda a reproduzir o método utilizado nas castanhas assadas sobre brasas.

Veja aqui o preço

Com 30 centímetros de diâmetro, o utensílio foi pensado para preparar uma quantidade generosa de castanhas de cada vez. O corpo em ferro pretende distribuir o calor de forma uniforme, enquanto o cabo comprido ajuda a manter alguma distância da fonte de calor durante a utilização.

Segundo a marca espanhola, o assador pode ser utilizado em diferentes contextos, desde lareiras e braseiros a fogões compatíveis com chama direta. Como acontece com outros utensílios de ferro não revestido, recomenda-se a secagem cuidadosa após a lavagem e a aplicação ocasional de uma fina camada de óleo para ajudar a proteger o material.

Na Amazon Espanha, onde reúne uma classificação média de 4,2 estrelas em 5, vários compradores destacam a robustez da construção, a dimensão da superfície útil e o cabo comprido. Entre os comentários mais frequentes estão referências à resistência do ferro ao calor e à capacidade para assar mais castanhas do que uma frigideira convencional.

Outro aspeto apontado por utilizadores é a utilização bem-sucedida em churrasqueiras e fogueiras de lenha, um contexto que continua a ser um dos mais populares para quem aprecia o sabor tradicional das castanhas assadas.

Veja aqui como comprar

O produto encontra-se disponível por 32,09 euros na Amazon Espanha à data da consulta. Como é habitual neste tipo de plataformas, o preço e a disponibilidade podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Para quem gosta de manter vivas algumas tradições de inverno, este é um daqueles utensílios simples que procura reproduzir em casa um ritual que muitos associam às ruas, às feiras e ao aroma característico das castanhas assadas.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.