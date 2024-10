A pele destas castanhas assadas quase sai sozinha. Aprenda a fazer

Robot de cozinha que faz frente à Bimby por uma fração do preço

Como verdadeiros fãs de castanhas assadas, estamos sempre à procura da melhor forma de preparar este fruto em casa. Queremos que saiam bem cozidas, mas crocantes por fora. Além disso, é importante que não seja um verdadeiro pesadelo descascá-las.

Chega o outono e começam a aparecer as castanhas cruas à venda nas mercearias e supermercados. Fazê-las em casa pode ser muito simples e assim consegue-se comê-las com mais frequência, o que é bom para o nosso organismo, já que este fruto ajuda a prevenir três doenças.

Cristina Fernández Petite está por trás da página de Instagram @petit_fit onde partilha receitas saudáveis. Foi esta criadora de conteúdos que mostrou que fazer castanhas assadas com a pele a sair facilmente é muito simples. A receita de Cristina tem ainda a particularidade de poder ser feita no micro-ondas.

Compre entre 35 e 40 castanhas. Tenha atenção para escolher as mais pesadas, sem manchas, cortes ou buracos.

Preparação:

Lavar as castanhas e depois fazer um corte em forma de cruz – a criadora de conteúdos usa um cortador semelhante a este.

Deixar de molho em água fria por cerca de 20 minutos. De seguida, devem ser bem secas.

Cozinhe na air fryer a 200ºC por 12 minutos ou, em alternativa, no forno pré-aquecido à mesma temperatura, por 20 a 25 minutos. Também pode prepará-las no micro-ondas que deve ter 750 W. Neste caso, basta deixá-las 3 minutos. Atenção, poderá ser necessário deixar mais uns minutos se as castanhas forem grandes.

Descasque-as ainda quentes, com a ajuda de um pano de cozinha para não se queimar.

Veja no vídeo o passo a passo partilhado por Cristina Fernández Petite.