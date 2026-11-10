Esqueça a casca agarrada: nunca mais vai querer assar castanhas de outra maneira depois de saber este truque

Com a chegada de novembro, há um dos sabores que não pode faltar à mesa dos portugueses: as castanhas assadas. Mas quem já tentou prepará-las em casa conhece bem um dos maiores problemas: a pele que insiste em ficar agarrada ao fruto e transforma o momento de as descascar numa verdadeira dor de cabeça.

A boa notícia é que existe um método simples que promete facilitar bastante esta tarefa. O truque foi partilhado pelo chef Tiago Silva, conhecido nas redes sociais pela página @qchef_ochefemtuacasa, e tem chamado a atenção dos amantes de receitas práticas.

O segredo está na preparação antes de as castanhas chegarem ao forno ou à airfryer. E são necessários apenas três ingredientes: castanhas, água e sal.

O truque para conseguir castanhas fáceis de descascar

Para experimentar esta técnica, comece por lavar bem as castanhas e fazer um corte horizontal na casca de cada uma. Este passo é particularmente importante, uma vez que permite evitar que rebentem durante a preparação.

De seguida, coloque-as num recipiente com água a ferver e deixe repousar durante cerca de 20 minutos.

Quando terminar este período, escorra a água, mas não seque as castanhas. O objetivo é mantê-las húmidas. Disponha-as num tabuleiro, acrescente sal a gosto e leve ao forno, previamente aquecido, a 185 ºC durante aproximadamente 35 minutos. Também podem ser feitas na airfryer!

Depois de assadas, terá castanhas com uma superfície mais tostada e um interior macio, prontas a servir.

Há um motivo para fazer um corte nas castanhas antes de as assar

Embora possa parecer apenas um pequeno pormenor, fazer um golpe na casca é um dos passos fundamentais para preparar castanhas em segurança.

A própria Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) recomenda esta prática na preparação tradicional das castanhas assadas, precisamente para impedir que rebentem durante a exposição ao calor.

Também a Associação Portuguesa dos Nutricionistas aconselha a fazer um corte em forma de cruz na casca antes da preparação. Outra recomendação importante é descascar as castanhas ainda quentes, uma vez que isso facilita a remoção da casca e da película interior.

Por isso, se costuma deixar as castanhas arrefecer completamente antes de as descascar, experimente fazê-lo enquanto ainda estão mornas, tendo cuidado para não se queimar.

São Martinho está à porta: a tradição das castanhas não pode faltar

Amanhã, 11 de novembro, assinala-se o Dia de São Martinho, uma das tradições mais populares do outono em Portugal.

A data é habitualmente celebrada com os tradicionais magustos, encontros em que familiares e amigos se juntam para comer castanhas assadas, muitas vezes à volta de uma fogueira.

A celebração está também ligada à conhecida lenda de São Martinho. Conta a tradição que um soldado romano, num dia de chuva e frio, encontrou um mendigo e decidiu partilhar com ele a sua capa, cortando-a ao meio com a espada.

Depois deste gesto de generosidade, a tempestade terá dado lugar a um período de sol e temperaturas mais amenas, dando origem à expressão «Verão de São Martinho».

É também por esta altura que ganha popularidade o conhecido provérbio: «No dia de São Martinho, lume, castanhas e vinho».

Assim, se está a pensar preparar um magusto em casa, esta pode ser a oportunidade ideal para experimentar o truque e evitar uma das tarefas mais incómodas de comer castanhas: tentar retirar uma pele que parece não querer sair.

Afinal, há pequenos segredos na cozinha que podem fazer toda a diferença.