O tempo das castanhas está a chegar: encomende agora este utensílio antes que esgote

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O outono acabou de chegar e, apesar de ainda se sentir algum calor, não falta muito para começarmos a ver as primeiras bancas de castanhas assadas nas ruas. Mas para quem já está a pensar nas castanhas que vai preparar em casa, para a família, temos uma sugestão que pode facilitar a tarefa: um cortador em forma de estrela, da Tescoma, que tem vindo a ganhar destaque nas redes sociais e em vários vídeos de receitas de outono, e que resolve um dos pormenores mais incómodos da tradição, o corte antes de irem ao forno. Feito à mão e sem jeito, esse corte é trabalhoso e traz sempre o risco de magoar os dedos.

Como funciona

O truque está na simplicidade: a castanha encaixa-se no utensílio, pressiona-se ligeiramente e sai com um corte em cruz perfeito, pronto a ir ao forno. Esse corte ajuda a castanha a abrir-se naturalmente durante a cozedura, em vez de rebentar, e torna-a muito mais fácil de descascar depois.

Feito em plástico e aço inoxidável, mede apenas 21,5 x 8,5 cm, o que facilita guardá-lo numa gaveta sem ocupar espaço. A limpeza também não dá trabalho: pode ir à máquina de lavar loiça ou lavar-se simplesmente com água e sabão, e as lâminas mantêm-se afiadas mesmo com uso frequente. Funciona melhor com castanhas de tamanho médio a grande, sendo que as mais pequenas podem precisar de um ajuste manual.

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O que dizem quem já o testou

Com mais de 1.600 avaliações na Amazon e uma média de 4,3 estrelas, e 93% de opiniões positivas, os comentários repetem-se: há quem o descreva como "super prático e resistente", enquanto outros compradores garantem que as lâminas "cortam mesmo bem". No fundo, o produto parece agradar tanto a quem assa castanhas pela primeira vez como a quem o faz há anos.

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Que venha depressa essa altura do ano: mantas , chá a fumegar e castanhas na mesa, em boa companhia.

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