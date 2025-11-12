Facebook Instagram
Castanhas no micro-ondas: este truque deixa-as prontas em 5 minutos

Em plena época de Outono, não há nada que combine melhor com o frio do que umas castanhas assadas. Se assá-las parece uma tarefa demorada, há um truque simples que resolve o problema: preparar as castanhas no micro-ondas
IOL
Há 3h e 20min
Castanhas assadas Foto: 8Photo, Freepik
A chegada do outono traz consigo o sabor inconfundível das castanhas assadas, mas a sua preparação pode ser um desafio: o processo é demorado e nem sempre prático. Para quem procura uma alternativa rápida e eficaz, há uma solução perfeita: assar castanhas no micro-ondas. A dica foi partilhada pelo site El Econimista, onde mostra passo a passo como preparar esta iguaria sem complicações.

O primeiro passo é também o mais importante. Cada castanha deve ser cortada com uma pequena cruz na parte superior. Este gesto, essencial para evitar que rebentem durante a cozedura, facilita também o processo de descascar.

Depois de fazer os cortes, coloque as castanhas num recipiente próprio para micro-ondas, numa única camada, sem que fiquem sobrepostas. Caso tenha uma quantidade maior, o ideal é fazer este processo mais do que uma vez, garantindo assim uma cozedura uniforme e castanhas macias por dentro, sem ficarem secas.

Antes de ligar o micro-ondas, adicione um pequeno fio de água no fundo do recipiente, não é necessário cobrir as castanhas, basta criar alguma humidade para gerar vapor. Este passo é essencial para reproduzir o efeito de um assado tradicional, mas em muito menos tempo e sem sujidade.

De seguida, tape o recipiente com uma tampa própria para micro-ondas ou utilize película aderente perfurada, de modo a permitir a saída do vapor durante a cozedura.

Programe o micro-ondas na potência máxima e deixe cozinhar durante quatro a cinco minutos. Este tempo é meramente indicativo, já que pode variar conforme a potência do aparelho e o tamanho das castanhas. A partir do quarto minuto, verifique o ponto de cozedura.

As castanhas estarão prontas quando as duas peles, exterior e interior, começarem a abrir ligeiramente. Se ainda não atingirem o ponto desejado, volte a aquecê-las em intervalos adicionais de 30 segundos.

Em poucos minutos, terá castanhas assadas prontas a saborear, ideais para um lanche ou para complementar receitas doces e salgadas.

 

