Esqueça o forno para preparar castanhas: com este truque, só precisa de 5 minutos no micro-ondas

Gosta de castanhas assadas, mas não quer perder tempo a prepará-las? Há uma forma simples de as cozinhar no micro-ondas em poucos minutos. Basta seguir alguns passos para conseguir castanhas macias, prontas a comer e perfeitas para os dias mais frios.
Com a chegada do outono, há sabores que voltam a ganhar protagonismo à mesa. As castanhas assadas são um deles, mas prepará-las da forma tradicional pode exigir algum tempo e nem sempre é a opção mais prática.
A boa notícia é que existe uma alternativa para quem quer matar a vontade sem esperar muito: preparar castanhas no micro-ondas. O método, divulgado pelo site espanhol El Economista, permite ter as castanhas prontas em cerca de quatro a cinco minutos, dependendo da potência do aparelho e do tamanho dos frutos.
O segredo está em preparar bem as castanhas antes de as cozinhar e em acrescentar um pouco de água para criar vapor. Veja como fazer.
Como preparar castanhas no micro-ondas em 5 minutos
1. Faça um corte em cada castanha
Este é o passo mais importante. Com uma faca, faça um pequeno corte em cruz na casca de cada castanha. Além de facilitar o processo de descascar, o corte ajuda a evitar que as castanhas rebentem durante o aquecimento.
Tenha cuidado ao manusear a faca, uma vez que a superfície arredondada das castanhas pode dificultar o corte.
2. Coloque-as num recipiente próprio
Disponha as castanhas num recipiente adequado para utilizar no micro-ondas, de preferência numa única camada e sem as sobrepor. Desta forma, o calor distribui-se de maneira mais uniforme.
Se quiser preparar uma quantidade maior, faça-o em várias porções, em vez de encher demasiado o recipiente.
3. Junte um pouco de água
Antes de ligar o aparelho, deite um pequeno fio de água no fundo do recipiente. Não precisa de cobrir as castanhas: o objetivo é criar alguma humidade durante a cozedura, ajudando a manter o interior macio.
4. Tape o recipiente de forma adequada
Utilize uma tampa própria para micro-ondas, seguindo as instruções do fabricante. Se recorrer a película aderente, confirme que é indicada para este uso e deixe uma abertura para a saída do vapor.
5. Aqueça durante quatro a cinco minutos
Programe o micro-ondas na potência máxima e comece por aquecer as castanhas durante quatro minutos. O tempo necessário pode variar consoante o aparelho, o tamanho dos frutos e a quantidade preparada.
Verifique o ponto de cozedura e, se necessário, aqueça por períodos adicionais de 30 segundos, até ficarem macias.
Como saber se as castanhas estão prontas?
A casca pode começar a abrir ligeiramente e o interior deve estar macio. Se ainda estiverem demasiado duras, precisam de mais algum tempo de aquecimento.
Tenha atenção ao retirar o recipiente do micro-ondas: tanto o vapor como as castanhas podem estar muito quentes. Deixe-as arrefecer um pouco antes de as manusear e descascar.
O resultado é uma forma rápida de preparar castanhas para um lanche ou para acompanhar outros pratos. Embora o micro-ondas não reproduza exatamente o sabor e a textura das castanhas assadas sobre brasas, pode ser uma alternativa prática quando o tempo é curto.
E há uma vantagem adicional: não precisa de acender o forno nem de preparar uma assadeira. Em poucos minutos, pode ter castanhas prontas a saborear em casa.