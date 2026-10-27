Esqueça o forno: este truque deixa as castanhas na air fryer fáceis de descascar e a saber às "castanhas de rua"
Castanhas
Castanhas assadas
Os vídeos de TikTok não mentem: este é o truque para descascar castanhas num instante
Castanhas assadas na air fryer
Castanhas assadas
Saiba como fazer castanhas na air fryer e descubra o truque da água a ferver para ajudar a retirar a casca mais facilmente
Chegou a época das castanhas e há poucas coisas melhores do que comer este fruto ainda quente, acabado de assar. Embora as castanhas feitas na rua, sobre o carvão, tenham um sabor muito próprio, também é possível preparar uma versão deliciosa em casa, sem complicações e sem precisar de ligar o forno.
A air fryer é uma alternativa prática para assar castanhas, mas há um problema que pode estragar a experiência: a dificuldade em retirar a casca. Felizmente, existe um truque simples que pode fazer toda a diferença e que não exige ingredientes especiais.
Paulo Rocha, da página de TikTok @paulorocha.77, partilhou a forma como prepara castanhas na air fryer, garantindo que ficam fáceis de descascar, até com uma só mão.
O segredo está em utilizar água a ferver antes de levar as castanhas à air fryer. Basta deixá-las de molho durante alguns minutos para facilitar a remoção da casca depois de assadas.
Se também gosta de castanhas, vale a pena conhecer este método.
Como fazer castanhas na air fryer?
Ingredientes:
1 kg de castanhas
Sal grosso q.b.
Água a ferver q.b.
Preparação:
Comece por lavar as castanhas e fazer um corte em cruz na casca de cada uma. Coloque-as numa taça ou panela.
Ferva água suficiente para cobrir as castanhas.
Polvilhe as castanhas com sal grosso e verta a água a ferver por cima, até ficarem completamente cobertas. Deixe repousar durante 10 minutos.
Escorra bem a água e disponha as castanhas no cesto da air fryer, procurando não as sobrepor. Acrescente mais um pouco de sal, a gosto.
Programe a air fryer para 180 ºC durante cerca de 20 minutos
A meio da preparação, agite o cesto ou mexa as castanhas para que assem de forma mais uniforme.
No final, verifique se estão macias e bem assadas. Se necessário, deixe cozinhar durante mais alguns minutos.
Retire as castanhas, deixe arrefecer ligeiramente e sirva ainda quentes. O resultado é uma alternativa prática às castanhas assadas no forno, com um truque simples para ajudar a soltar a casca.
Atenção: faça sempre um corte na casca antes de cozinhar as castanhas, para permitir a saída do vapor e reduzir o risco de rebentarem durante a preparação.
Veja agora o vídeo completo da preparação: