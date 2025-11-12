Este é o segredo que acaba com o drama das castanhas difíceis de descascar

Já lhe deve ter acontecido várias vezes: vai descascar uma castanha e a pele teima em ficar colada, tornando a tarefa quase impossível. Mas há uma solução super eficaz que está viral nas redes sociais para que fique com as castanhas perfeitas.
O criador de conteúdo @qchef_ochefemtuacasa partilhou um truque é super simples e deixam as castanhas ainda mais saborosas e fáceis de descascar.
Primeiro, faça um corte na parte de baixo de cada castanha. Depois, coloque-as num recipiente com água a ferver durante 20 minutos. Assim que esse tempo passar, transfira as castanhas para uma travessa, ainda bem húmidas, adicione bastante sal e leve-as ao forno durante 35 minutos a 135 graus.
O resultado? Castanhas macias, douradas e sem pele colada. Uma dica simples que promete tornar os seus serões de outono muito mais saborosos.