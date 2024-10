Este cortador em estrela surge em todos os vídeos com truques para assar castanhas. Fomos perceber porquê

Este artigo pode conter links afiliados*

Cervical? Lombar? Este aparelho promete acabar com as suas dores de vez

É oficial, está aberta a época da castanha! Esta é uma das alturas mais mágicas do ano, quando está aquele frio típico de novembro na rua e sentimos um cheirinho familiar no ar: o do vendedor de castanhas! O quão bom é pegar nelas quentinhas e sentir o calor nas mãos.

Sejam assadas ou cozidas, os portugueses partilham memórias do mês de novembro, em que a família rodeada à mesa disfruta das castanhas enquanto conversa. A única parte menos boa, é a parte de as descascar: estão muito quentes, não conseguimos tirar facilmente a casca e vamos admitir, é maçador.

Um design que faz todo o sentido

Este cortador da Tescoma ganhou popularidade nas redes sociais pela sua simplicidade. Com um design moderno em plástico e aço inoxidável, cria um corte em cruz perfeito em segundos. O truque está na forma como foi pensado: a castanha encaixa-se naturalmente e, com uma pequena pressão, está pronta para ir ao forno.

Porque é que toda a gente anda a falar dele?

A resposta é simples: funciona mesmo. O corte em forma de estrela permite que as castanhas abram naturalmente durante a cozedura, tornando muito mais fácil descascá-las depois. E o melhor? Nada de cortes nos dedos ou castanhas a explodir no forno. Com um preço acessível, é daqueles objetos que se paga a si próprio em termos de conveniência.

A opinião de quem já experimentou

Com mais de 1500 avaliações e 4,1 estrelas, as opiniões são claras: "Super prático, já uso há um ano e é muito funcional. O manuseamento é mesmo fácil, nem é preciso esforço", partilha um comprador satisfeito. "As lâminas cortam na perfeição e a estrutura em plástico resistente dá segurança ao usar", confirma outro utilizador. "Adorei a rapidez com que se faz o corte na castanha, fica pronta para assar em 2 segundos", comenta outro comprador. "Corresponde à expectativa, evita o esforço de retalhar as castanhas à mão", acrescenta outro. "Nunca foi tão fácil cortar castanhas. É só colocar a castanha na pinça e está pronta para ir ao forno. Depois é super fácil tirar a casca", partilha outro utilizador satisfeito. "A qualidade é notável. A pinça é robusta e bem construída, oferecendo um uso muito confortável", finaliza outro comprador.

