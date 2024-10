Coma castanhas este outono e mantenha estas três doenças longe

As 12 frutas que devem compor a sua fruteira

Um dos cheiros mais característicos da estação é o das castanhas assadas. Chegam os dias frios, e o fruto seco começa a fazer mais parte do dia a dia, o que pode ser muito bom. Além de deliciosas, as castanhas trazem também vários benefícios para o corpo. De acordo com o site espanhol 20 Minutos, ajudam a combater três problemas de saúde.

1. Excesso de peso e obesidade

O perfil nutricional das castanhas é mais semelhante à dos cereais do que à dos frutos secos. É rica em hidratos de carbono, uma excelente fonte de fibra e 50% da sua composição é água. Por isso, as castanhas são consideradas uma excelente opção para quem está a tentar perder peso.

2. Doenças inflamatórias

Apesar de não ser considerado um superalimento – não tem conteúdo vitamínico que assim o justifique -, a castanha é rica em vitamina E, vitaminas do grupo B, ácido fólico e em vários minerais, como magnésio, potássio, cálcio e ferro. Por ser tão rica em vitaminas e minerais, tem propriedades anti-inflamatórias, funcionando como um escudo contra doenças autoimunes, como artrite, psoríase e doença de Crohn, refere o site espanhol 20 Minutos.

3. Doenças cardiovasculares

Quando o organismo entra num processo de inflamação crónica, pode desenvolver várias doenças, entre elas problemas cardiovasculares ou diabetes. O facto de as castanhas terem vitaminas do grupo B faz com que protejam o sistema nervoso, favorecendo o seu bom funcionamento.