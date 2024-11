É assim que devemos guardar as castanhas para durarem mais tempo sem secar

Comprou castanhas a mais, com o entusiamo dos magustos? Saiba que, para não estragar todas as castanhas que tem na despensa, deve adotar alguns cuidados. Os conselhos para armazenar castanhas em casa que hoje trazemos vêm assinados pelos especialistas da The American Chestnust Foundation.

A fundação, que reúne produtores e que partilha informação sobre castanhas, refere que, se as castanhas forem para consumo, “devemos armazená-las frescas num saco de papel até dois meses”. Para aumentar a doçura, deixe-as à temperatura ambiente por dois dias (o amido vai converter-se em açúcar), recomendam.

Para um armazenamento mais longo, a fundação sugere congelar as castanhas e cozinhá-las imediatamente após descongelar, para não ficarem pastosas.