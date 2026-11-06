Quantas castanhas pode comer? Nutricionista explica as quantidades e surpreende com as equivalências

As castanhas são um dos alimentos mais associados ao outono e podem ser uma alternativa interessante para variar as fontes de hidratos de carbono nas refeições e nos lanches. Apesar de serem frequentemente associadas a sobremesas ou consumidas como petisco, também podem integrar refeições principais e pequenos lanches.

A nutricionista Sara Moreira, que trabalha nas áreas do emagrecimento e do desporto, apresenta algumas informações sobre o valor nutricional das castanhas, compara-as com outros alimentos e sugere diferentes formas de as incorporar na alimentação.

Uma das ideias centrais da nutricionista é que quatro ou cinco castanhas podem não ser suficientes para quem pretende consumir uma quantidade de hidratos de carbono equivalente à de outros alimentos habitualmente presentes nas refeições.

Castanhas: mais do que uma delícia de outono

Embora sejam frequentemente encaradas como uma sobremesa ou um alimento para consumir ocasionalmente, Sara Moreira salienta que as castanhas podem ser uma opção para refeições e lanches.

Segundo a nutricionista, podem funcionar como substituto de cereais e tubérculos, constituindo uma alternativa para variar a composição das refeições.

A profissional chama também a atenção para o facto de as castanhas, apesar de serem frutos, não serem nutricionalmente equivalentes a uma porção média de fruta. Por isso, a sua inclusão na alimentação deve ter em consideração a quantidade consumida e o objetivo nutricional da refeição.

O que contêm as castanhas? Comparação nutricional

Nas publicações, Sara Moreira apresenta uma comparação entre castanhas assadas com sal, arroz cozido simples e dióspiro, considerando os respetivos valores nutricionais por 100 gramas.

A comparação mostra que, de acordo com os valores divulgados, as castanhas apresentam um teor de hidratos de carbono e de fibra superior ao do arroz cozido e do dióspiro, considerando a mesma quantidade de alimento.

Apresentam também um valor energético superior ao dos outros dois alimentos na comparação.

Esta informação ajuda a compreender por que razão as castanhas podem ser utilizadas como alternativa a algumas fontes de hidratos de carbono, mas também porque é importante ter atenção às quantidades.

Como substituir outros alimentos pelas castanhas?

Para tornar esta substituição mais prática, Sara Moreira apresenta sugestões de porções equivalentes em hidratos de carbono.

Numa refeição principal, considerando uma referência de 22 gramas de hidratos de carbono, a nutricionista sugere:

Cinco castanhas assadas;

Uma batata cozida (120 g);

Meia chávena de arroz cozido.

Como incluir castanhas nos lanches?

As castanhas também podem fazer parte dos lanches, sendo apresentadas duas possibilidades de combinação.

Para um lanche com aproximadamente 15 gramas de hidratos de carbono, Sara Moreira indica:

Quatro castanhas assadas;

Uma fatia média de pão;

25 gramas de flocos de aveia.

A nutricionista sugere ainda uma forma de as combinar com fruta. Como alternativa a uma porção de fruta, considerando igualmente uma referência de 15 gramas de hidratos de carbono, apresenta:

Quatro castanhas assadas;

Uma maçã pequena (100 g);

Meio dióspiro (85 g).

Estas sugestões permitem variar os alimentos consumidos ao longo do dia e mostram diferentes possibilidades de incluir as castanhas na alimentação.

E se quatro ou cinco castanhas não forem suficientes?

Uma das mensagens destacadas por Sara Moreira nas publicações é precisamente a ideia de que quatro ou cinco castanhas podem não ser suficientes para quem aprecia este alimento e pretende consumi-lo em maior quantidade.

A nutricionista explica que o objetivo das sugestões é ajudar a compreender o valor nutricional das castanhas e a perceber como podem ser incorporadas na dieta.

Refere também que não ficaria limitada a quatro ou cinco unidades, sobretudo por se tratar de um alimento sazonal de que gosta.

A mensagem é acompanhada por uma ressalva importante: as quantidades devem ser entendidas no contexto da refeição e das respetivas necessidades, e não como uma indicação de que existe uma quantidade única adequada para todas as pessoas.

Veja esta receita de sopa de castanha: