Use papel de alumínio ao preparar castanhas e vai ver que nunca mais se queimam

Quem é apreciador de castanhas, certamente concordará que prepará-las na brasa, com carvão, é uma das melhores formas para garantir que ficam realmente deliciosas (e que sabem a outono). Mas como este método está longe de ser o mais fácil de se replicar em casa, há que recorrer ao forno ou à air fryer. E também não ficam nada más.

Se gosta de preparar castanhas em casa, tem mesmo de conhecer o truque do papel de alumínio. Partilhado pelo site Directo al Paladar, esta dica garante que as suas castanhas nunca se queimem, mesmo que o seu forno seja mais “temperamental” e nem sempre consiga manter a temperatura constante. Mas como funciona?

A preparação será sempre a mesma. Comece por limpar as castanhas, garantindo que não têm sujidade ou terra no exterior. Veja também se há alguma com buraco ou estragada que possa já ser posta de parte. Faça um corte em cruz nas castanhas, tentando que chegue à pele interior, mas que não vá muito fundo no fruto.

Coloque-as de molho em água fria com um pouco de sal durante 15 a 30 minutos e, enquanto isso, pré-aqueça o forno a 180 graus.

Escorra as castanhas e seque-as. Depois, divida-as em grupos de 20 a 30 unidades para e envolver cada uma numa folha de papel de alumínio dobrada como se fosse um envelope. Tem de se usar apenas uma folha e esta deve ficar bem fechada. Além disso, não pode ficar demasiado aperta porque terá de inflar. Coloque no forno.

Envelope deverá ficar como na foto. Junção fica virada para baixo no forno

Passados 30 minutos, as castanhas deverão estar bem cozidas. Tire um dos envelopes e comprove se estão no ponto de que gosta. Deverão estar suculentas e macias.

Antes de as comer, é recomendado que as deixe arrefecer por cerca de 10 minutos. Não deixe que arrefeçam demais antes de descascar, já que quando estão quentes é mais fácil tirar a casca e a pele que as rodeia.

Delicie-se com as castanhas quentinhas e perfeitas.