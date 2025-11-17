Facebook Instagram
Lifestyle

Esqueça as vilas francesas e suíças: o castelo mágico de Natal desta cidade portuguesa é um sonho

Já estamos a planear as semanas que antecedem o Natal. E, se perdeu nos anos anteriores este destino, saiba que regressa neste ano um dos eve'
IOL
Hoje às 12:47
Há uma aldeia portuguesa tão mágica no Natal que é sempre falada na imprensa lá fora. E muitos portugueses não a conhecem

Todos os anos, as redes sociais são invadidas por fotografias de mercados de Natal europeus, das ruas coloridas de Colmar às aldeias nevadas da Suíça. Mas não é preciso voar para viver um cenário encantado digno de postal. Em Montemor-o-Velho, o Natal ganha forma dentro de muralhas centenárias, num evento que volta a provar que a magia também acontece em Portugal – e sem esvaziar a carteira.

De 29 de novembro a 28 de dezembro, o Castelo de Montemor-o-Velho transforma-se novamente no maior parque temático de Natal do Centro de Portugal. O Castelo Mágico regressa para a sua 8.ª edição, depois de ter recebido mais de 50 mil visitantes em 2024, com a promessa de superar as expectativas. O cenário histórico, iluminado e decorado ao detalhe, cria um ambiente que rivaliza com as aldeias natalícias mais famosas da Europa, mas com uma vantagem decisiva: está mesmo aqui ao lado.

Ao longo de 20 dias de festa, o castelo torna-se um verdadeiro reino de fantasia, onde luz, cor e música definem o percurso dos visitantes. As mascotes inspiradas na história local (Nico, Infanta, Abade João, Lontra Morinha e Fernão) juntam-se ao Pai Natal para conduzir famílias por uma aventura pensada para todas as idades. Este universo tem vindo a crescer ano após ano, afirmando Montemor-o-Velho como um dos destinos natalícios mais relevantes do país e influenciando a dinâmica turística e económica de toda a região.

As atrações incluídas no evento têm sido um dos motivos do sucesso. Insufláveis, espetáculos originais, pista de patinagem, carrossel, ice tubing, slide e o já emblemático Expresso da Lapónia são apenas algumas das experiências disponíveis, todas incluídas no valor do bilhete. E, porque cada edição traz novidades, a organização prepara-se para anunciar novas atrações para 2025, prometendo acrescentar ainda mais momentos memoráveis à visita.

A viagem começa logo à chegada. Quem quiser pode subir pelas ruas do casco antigo da vila, repletas de recantos iluminados para a época, ou optar pelo Comboio Mágico, gratuito, que transporta os visitantes até à entrada. Já dentro das muralhas, o ambiente muda por completo: a arquitetura medieval torna-se palco de um percurso temático que combina fantasia com tradição, sem necessidade de enfrentar voos, hotéis caros ou circuitos turísticos saturados.

Um dos pontos fortes do Castelo Mágico é a forma como a experiência se adapta ao ritmo das famílias. O evento funciona todos os dias das 10h às 19h, permitindo visitas curtas ou longas, consoante a disponibilidade de cada um. O estacionamento é gratuito, as atividades estão organizadas por áreas e o recinto foi preparado para uma circulação confortável, mesmo para quem visita com crianças pequenas ou carrinhos de bebé. Além disso, todas as atrações estão incluídas no preço de entrada, eliminando custos extra ao longo do dia.

O calendário é extenso e distribuído de forma estratégica, com funcionamento nos dias 29 e 30 de novembro, 1, 4 a 8, 11 a 14, 19 a 23 e 26 a 28 de dezembro. Os bilhetes estarão disponíveis em breve em castelomagico.pt, onde será também possível consultar detalhes sobre espetáculos, horários específicos e novidades da edição.

 

RELACIONADOS
Há uma aldeia portuguesa tão mágica no Natal que é sempre falada na imprensa lá fora. E muitos portugueses não a conhecem
Esqueça os aquecedores tradicionais. Este modelo de parede controla-se por voz e instala-se em minutos
De 162 euros para 90? Preço deste aspirador vertical Rowenta caiu a pique
"Acabou-se o mofo nos armários": este desumidificador não gasta eletricidade e custa 18 euros
Mais Vistos
00:06:04
V+ Fama
David Fonseca "nega" ser pai do filho de Ana Sofia Martins. Piada de mau gosto?
tvi
00:01:03
Secret Story
Leandro acredita saber o segredo de Pedro e Marisa. E não é só
tvi
00:04:02
Secret Story
Revelado: Estes dois concorrentes estão em missão e ninguém sabia
tvi
00:04:33
Secret Story
A Voz decide retirar todo o dinheiro da conta de Fábio. E a culpa é de Liliana
tvi
Destaques IOL
Castelo mágico
Esqueça as vilas francesas e suíças: o castelo mágico de Natal desta cidade portuguesa é um sonho
Opiniao
OPINIÃO I Protagonismos em promoção: Leandro e Companhia Limitada  
Rendimento extra
Aos 41 anos e sem dinheiro, começou a revender roupa usada e hoje lucra milhões: "Não é preciso muito dinheiro para começar"
Loja
Rival nórdica da IKEA abre mais uma loja gigante em Portugal. Há descontos até 75% e um presente de 20 euros
Mais Lidas
Seleção
Confirmado: Portugal vai reinaugurar um dos estádios míticos do futebol
maisfutebol
Big Brother
Que volta de 180 graus: Afonso Leitão surge como nunca o viu. E é "chocante"
tvi
Futebol
Ao telemóvel e deitado no treino: imagens expõem treinador do Marinhense
maisfutebol
Dois às 10
Foi eleita uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje, vive uma vida totalmente diferente
tvi
Benfica
A regressar a Portugal, Rafa Silva só equaciona jogar no Benfica
maisfutebol
Ana Cristina
Sem filtros: Ana Cristina revela o que ninguém sabe sobre jogo de Pedro e Marisa