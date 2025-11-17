Esqueça as vilas francesas e suíças: o castelo mágico de Natal desta cidade portuguesa é um sonho

Há uma aldeia portuguesa tão mágica no Natal que é sempre falada na imprensa lá fora. E muitos portugueses não a conhecem

Todos os anos, as redes sociais são invadidas por fotografias de mercados de Natal europeus, das ruas coloridas de Colmar às aldeias nevadas da Suíça. Mas não é preciso voar para viver um cenário encantado digno de postal. Em Montemor-o-Velho, o Natal ganha forma dentro de muralhas centenárias, num evento que volta a provar que a magia também acontece em Portugal – e sem esvaziar a carteira.

De 29 de novembro a 28 de dezembro, o Castelo de Montemor-o-Velho transforma-se novamente no maior parque temático de Natal do Centro de Portugal. O Castelo Mágico regressa para a sua 8.ª edição, depois de ter recebido mais de 50 mil visitantes em 2024, com a promessa de superar as expectativas. O cenário histórico, iluminado e decorado ao detalhe, cria um ambiente que rivaliza com as aldeias natalícias mais famosas da Europa, mas com uma vantagem decisiva: está mesmo aqui ao lado.

Ao longo de 20 dias de festa, o castelo torna-se um verdadeiro reino de fantasia, onde luz, cor e música definem o percurso dos visitantes. As mascotes inspiradas na história local (Nico, Infanta, Abade João, Lontra Morinha e Fernão) juntam-se ao Pai Natal para conduzir famílias por uma aventura pensada para todas as idades. Este universo tem vindo a crescer ano após ano, afirmando Montemor-o-Velho como um dos destinos natalícios mais relevantes do país e influenciando a dinâmica turística e económica de toda a região.

As atrações incluídas no evento têm sido um dos motivos do sucesso. Insufláveis, espetáculos originais, pista de patinagem, carrossel, ice tubing, slide e o já emblemático Expresso da Lapónia são apenas algumas das experiências disponíveis, todas incluídas no valor do bilhete. E, porque cada edição traz novidades, a organização prepara-se para anunciar novas atrações para 2025, prometendo acrescentar ainda mais momentos memoráveis à visita.

A viagem começa logo à chegada. Quem quiser pode subir pelas ruas do casco antigo da vila, repletas de recantos iluminados para a época, ou optar pelo Comboio Mágico, gratuito, que transporta os visitantes até à entrada. Já dentro das muralhas, o ambiente muda por completo: a arquitetura medieval torna-se palco de um percurso temático que combina fantasia com tradição, sem necessidade de enfrentar voos, hotéis caros ou circuitos turísticos saturados.

Um dos pontos fortes do Castelo Mágico é a forma como a experiência se adapta ao ritmo das famílias. O evento funciona todos os dias das 10h às 19h, permitindo visitas curtas ou longas, consoante a disponibilidade de cada um. O estacionamento é gratuito, as atividades estão organizadas por áreas e o recinto foi preparado para uma circulação confortável, mesmo para quem visita com crianças pequenas ou carrinhos de bebé. Além disso, todas as atrações estão incluídas no preço de entrada, eliminando custos extra ao longo do dia.

O calendário é extenso e distribuído de forma estratégica, com funcionamento nos dias 29 e 30 de novembro, 1, 4 a 8, 11 a 14, 19 a 23 e 26 a 28 de dezembro. Os bilhetes estarão disponíveis em breve em castelomagico.pt, onde será também possível consultar detalhes sobre espetáculos, horários específicos e novidades da edição.