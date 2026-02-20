Facebook Instagram
Unhas de gel impecáveis por apenas 22€: a poupança que as suas mãos esperavam

Se realmente pudéssemos fazer as nossas unhas em casa com um resultado profissional, a poupança de tempo e dinheiro ao final do mês seria surpreendente.
IOL
Hoje às 12:22

Este artigo pode conter links afiliados*

Foto: Freepik
Essencial no guarda-roupa: este básico da Levi's está a 15 euros na Amazon

Quem não adora olhar para as mãos e ver umas unhas bonitas, brilhantes e perfeitamente cuidadas? O problema é que manter esse visual exige visitas constantes a profissionais de estética, o que pesa no calendário e, claro, na carteira. Mas imagine se pudesse fazer as suas próprias unhas em casa, com a mesma qualidade profissional; o tempo e o dinheiro que pouparia ao final do mês fariam uma diferença enorme. Com o preço a cair a pique — passando de cerca de 40€ para apenas 22,74€ — esta é a oportunidade perfeita para garantir um equipamento que se paga a si próprio logo nas primeiras utilizações.

O modelo em destaque é o SUNUV SUN8, um catalisador LED UV de alta performance que simplifica todo o processo através de um sensor inteligente: basta colocar a mão e ele liga-se sozinho. Equipado com 21 luzes potentes, garante que as unhas secam rapidamente e de forma uniforme para todos os tipos de verniz de gel, géis de construção e até extensões. Além de ser super leve e fácil de transportar, conta com um ecrã LCD e três temporizadores (30s, 60s e 99s), incluindo um modo de "baixa temperatura" para quem tem unhas mais sensíveis, evitando qualquer sensação de ardor durante a secagem.

A confiança neste acessório é reforçada por mais de 4.400 avaliações e uma nota de 4,3 estrelas, sendo um dos favoritos de quem já se rendeu à manicure caseira. Uma utilizadora partilha que o aparelho "seca perfeitamente em 30 a 60 segundos". Outra compradora destaca a conveniência do sensor automático, referindo que "é muito prático, liga-se ao meter a mão e desliga-se ao retirá-la", enquanto muitos elogiam a excelente relação qualidade-preço para quem quer trabalhar ao domicílio. No fundo, o consenso entre os consumidores é claro: trata-se de um produto "impecável e que cumpre a sua função com distinção".

Adquira o aparelho aqui

catalisador de unhas

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

