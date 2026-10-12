"As histórias bonitas também têm fim": Famoso casal português apanha todos de surpresa ao anunciar separação. E o vídeo arrepia

Catarina Almeida e Filipe Almeida, conhecidos nas redes sociais pelo projeto All Aboard Family, anunciaram a separação através de um vídeo emotivo, acompanhado por uma mensagem em que falam do fim da relação e da nova fase das suas vidas.

Na publicação, os dois surgem lado a lado, inicialmente de mãos dadas. Num gesto carregado de simbolismo, acabam por se separar, num vídeo que acompanha as palavras escolhidas para comunicar a decisão aos seguidores.

«Porque às vezes as histórias mais bonitas também têm um fim. E isto é o que temos andado a viver ao longo destes últimos meses», começam por escrever na legenda da publicação.

O casal explica que, apesar do fim da relação amorosa, pretende preservar a ligação que construíram ao longo dos anos.

«A nossa história enquanto casal termina, mas continua enquanto pais e amigos», afirmam.

«Os nossos filhos são a prioridade dos dois»

Na mesma mensagem, Catarina e Filipe sublinham a importância da família e deixam claro que os três filhos continuam a ser a prioridade nesta nova etapa.

«Foram muitos anos a construir uma base sólida para que os nossos filhos sejam a prioridade dos dois», escrevem, acrescentando que «há várias formas de amor» e que, no caso dos dois, esse sentimento se transformou «agora em algo diferente».

A mensagem termina com um coração partido, num anúncio marcado pela emoção e pela vontade de explicar aos seguidores a mudança que têm vivido nos últimos meses.

Catarina e Filipe têm três filhos em comum: Guilherme, Manuel e Vasco. Na publicação, não avançam mais pormenores sobre os motivos que levaram ao fim da relação, nem sobre as circunstâncias da separação.

All Aboard Family conquistou milhares de seguidores com viagens em família

O casal tornou-se conhecido através do All Aboard Family, um projeto nas redes sociais dedicado a partilhar viagens e experiências pelo mundo em família.

A página de Instagram reúne, de acordo com os dados disponibilizados para esta publicação, cerca de 207 mil seguidores e tornou-se um espaço onde os seguidores acompanhavam as aventuras de Catarina e Filipe com os filhos, entre destinos, descobertas e momentos da vida familiar.

O anúncio da separação marca, assim, uma mudança na história pessoal que esteve associada ao projeto e que muitos seguidores acompanharam ao longo dos anos.

Catarina apresenta-se agora como «mãe a solo»

Outra alteração que acompanha esta nova fase é visível no perfil de Instagram de Catarina. Na biografia da conta, a criadora de conteúdos apresenta-se agora como «mãe a solo».

A indicação surge depois do anúncio da separação e assinala uma mudança na forma como se apresenta nas redes sociais. Ainda assim, a expressão não permite, por si só, concluir que Catarina assume sozinha todas as responsabilidades parentais, até porque o próprio casal afirmou que os filhos continuam a ser a prioridade de ambos.

Apesar do fim da relação, a mensagem partilhada deixa uma intenção clara: a de preservar a ligação familiar e continuar a construir uma relação enquanto pais e amigos.

«As histórias mais bonitas também têm um fim», escreveram Catarina e Filipe. Uma frase que resume o anúncio de uma nova etapa para o casal e para a família que construíram em conjunto.