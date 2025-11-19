Facebook Instagram
Dicas

A sua rotina no supermercado pode estar a fazê-lo perder dinheiro. Saiba o truque desta criadora de conteúdo

Uma pequena mudança na rotina pode fazer toda a diferença e poupar-lhe dinheiro ao final do mês.
IOL
Há 3h e 25min
Pessoa nas compras
Pessoa nas compras

Image by freepik

“Carro cheio de compras por menos de 40 euros”: abriu um supermercado português com preços inacreditáveis

Quando chega a altura de organizar o orçamento das compras, a dúvida é sempre a mesma: compensa mais fazer compras para o mês inteiro ou apostar nas compras semanais? A rotina, os preços e até a forma como se gere a despensa influenciam esta decisão, mas a experiência de muitas pessoas mostra que a abordagem semanal pode trazer vantagens.

A ideia das "compras do mês" parece prática à primeira vista. Contudo, é também a que mais facilmente conduz a gastos desnecessários. Basta olhar para a lista de compras para perceber como cresce rapidamente. Entre produtos para repor, embalagens extra "para garantir stock" e artigos que acabam por não ser utilizados, o carrinho enche-se depressa e o valor no final acompanha essa tendência.

A influenciadora digital Catarina Leitão explica que passou a registar, ao longo dos dias, apenas aquilo que realmente faz falta e, no final da semana, compra exclusivamente esses produtos. O resultado foi imediato: das cerca de 330€ que gastava semanalmente (250€ em compras gerais mais 80€ em frescos), passou a investir apenas 80€ ou 85€ por semana – uma poupança significativa no final do mês.

A grande vantagem deste método está precisamente no foco. Em vez de verificar todos os armários e despensas e, com isso, reforçar a tentação de comprar "mais um pacote" de cada coisa, as compras semanais mantêm o foco no essencial. Evita-se acumular, desperdiçar e gastar em duplicado, enquanto se garante que os frescos entram na rotina de forma mais equilibrada.

Saiba mais sobre a estratégia da criadora de conteúdos digitais:

 

RELACIONADOS
“Carro cheio de compras por menos de 40 euros”: abriu um supermercado português com preços inacreditáveis
Este site diz-lhe em que supermercado consegue comprar a sua lista de compras por menos dinheiro
E com este truque chegou ao fim a era dos sacos de supermercado espalhados
Não é apenas um mini frigorífico nem serve só para comida. E por isso é dos mais vendidos da Amazon
Mais Vistos
00:02:44
Secret Story
Arrepiante: Marisa partilha história e Pedro Jorge desaba em lágrimas
tvi
00:06:10
Secret Story
Nunca antes visto: Leandro carrega no botão para todos os segredos da casa
tvi
00:04:29
Secret Story
Marisa num pranto deixa Pedro Jorge nervoso: «Não me lembro dos meus filhos»
tvi
00:04:09
Secret Story
Como nunca a viu. Ana revolta-se contra Inês e dispara: «recalcada»
tvi
Destaques IOL
Castelo mágico
Esqueça as vilas francesas e suíças: o castelo mágico de Natal desta cidade portuguesa é um sonho
Opiniao
OPINIÃO I Protagonismos em promoção: Leandro e Companhia Limitada  
Rendimento extra
Aos 41 anos e sem dinheiro, começou a revender roupa usada e hoje lucra milhões: "Não é preciso muito dinheiro para começar"
Loja
Rival nórdica da IKEA abre mais uma loja gigante em Portugal. Há descontos até 75% e um presente de 20 euros
Mais Lidas
Liliana Aguiar
Era uma das musas portuguesas do início dos anos 2000. Afastou-se da televisão e hoje tem uma vida de luxo fora do país
Presidenciais 2026
Calendário dos debates das presidenciais de 2026: todos os confrontos
cnn
Roma
Como descascar romãs: o truque que demora menos de 2 minutos
Polícia Judiciária
Detida a médica campeã das receitas de Ozempic para falsos diabéticos
cnn
Sandrina Pratas
Sandrina Pratas emociona ao revelar diagnóstico da filha: “Hoje descobrimos que...”
Historias de amor
Era casado, mas apaixonei-me por outra mulher e larguei tudo: «Percebi tarde demais que fiz a escolha errada»