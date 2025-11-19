A sua rotina no supermercado pode estar a fazê-lo perder dinheiro. Saiba o truque desta criadora de conteúdo

Quando chega a altura de organizar o orçamento das compras, a dúvida é sempre a mesma: compensa mais fazer compras para o mês inteiro ou apostar nas compras semanais? A rotina, os preços e até a forma como se gere a despensa influenciam esta decisão, mas a experiência de muitas pessoas mostra que a abordagem semanal pode trazer vantagens.

A ideia das "compras do mês" parece prática à primeira vista. Contudo, é também a que mais facilmente conduz a gastos desnecessários. Basta olhar para a lista de compras para perceber como cresce rapidamente. Entre produtos para repor, embalagens extra "para garantir stock" e artigos que acabam por não ser utilizados, o carrinho enche-se depressa e o valor no final acompanha essa tendência.

A influenciadora digital Catarina Leitão explica que passou a registar, ao longo dos dias, apenas aquilo que realmente faz falta e, no final da semana, compra exclusivamente esses produtos. O resultado foi imediato: das cerca de 330€ que gastava semanalmente (250€ em compras gerais mais 80€ em frescos), passou a investir apenas 80€ ou 85€ por semana – uma poupança significativa no final do mês.

A grande vantagem deste método está precisamente no foco. Em vez de verificar todos os armários e despensas e, com isso, reforçar a tentação de comprar "mais um pacote" de cada coisa, as compras semanais mantêm o foco no essencial. Evita-se acumular, desperdiçar e gastar em duplicado, enquanto se garante que os frescos entram na rotina de forma mais equilibrada.