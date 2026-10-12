"Ser mãe era tratado como um peso": ao fim de 18 anos, atleta fica sem clube após ter sido mãe e não cala revolta contra o Sporting

Cátia Azevedo voltou a pronunciar-se sobre a saída do Sporting CP, ao fim de 18 anos no clube, e deixou uma mensagem contundente nas redes sociais. A atleta olímpica, que foi mãe há poucos meses, diz ter-se sentido desvalorizada nas negociações para a renovação do contrato e lamenta a forma como a maternidade foi encarada.

A recordista nacional dos 400 metros deixou duras críticas à forma como decorreram as conversas com o clube de Alvalade, numa mensagem em que sublinha que o problema, na sua perspetiva, vai muito além do dinheiro.

«Nas reuniões que tive essa honra foi diminuída, descartada e desvalorizada. Senti que ser mãe era tratado como um peso, e que me faziam quase um favor por me manterem», escreveu a atleta, que representou os leões durante 18 anos.

A velocista foi particularmente incisiva ao descrever o que sentiu durante o processo de negociação. «Nunca foi só um contrato. Nunca foi só um corte de salário. Foi falta de respeito», afirmou.

A publicação surge depois de Cátia Azevedo ter explicado publicamente a sua versão dos acontecimentos, na sequência do fim da ligação ao Sporting, meses depois de ter sido mãe. A situação gerou polémica e voltou a colocar em discussão as dificuldades que as atletas podem enfrentar para conciliar a maternidade com a carreira desportiva.

«Senti que ser mãe era tratado como um peso»

Na mensagem, Cátia Azevedo começou por recordar os princípios pelos quais diz ter orientado a sua vida: trabalhar diariamente pelos seus objetivos e respeitar todas as pessoas.

A atleta destacou também o orgulho no percurso que construiu ao serviço do atletismo português, em particular nos 400 metros, distância na qual se tornou uma das principais referências nacionais.

Apesar das conquistas alcançadas, a velocista afirma ter saído do clube magoada com a forma como foi tratada nas reuniões relacionadas com a continuidade do vínculo contratual.

«Vivemos tempos descartáveis, sem diálogo e sem espaço para ouvir o outro. O problema nunca foi o dinheiro. São os valores humanos», escreveu, deixando claro que considera que a questão central foi a falta de reconhecimento e de respeito pela sua trajetória.

Cátia Azevedo criticou ainda o rumo que, na sua opinião, o Sporting está a dar ao atletismo e considerou que o silêncio da instituição não contribui para resolver a situação.

«Eu sigo sem clube, mas de cabeça erguida e com a dignidade intacta», afirmou.

O que está na origem da polémica com o Sporting?

A saída de Cátia Azevedo tornou-se pública no início de outubro, depois de 18 anos de ligação ao Sporting CP. A situação ganhou particular visibilidade por acontecer poucos meses após o nascimento do seu filho, numa altura em que a atleta já tinha retomado os treinos e mantinha o objetivo de regressar à competição de alto nível.

A atleta explicou que esperava condições de estabilidade para preparar os próximos anos da carreira. Segundo relatou ao jornal A BOLA, numa primeira reunião foi-lhe apresentada uma proposta de renovação por um ano com uma redução salarial, que recusou.

Cátia Azevedo afirmou também que, na renovação anterior, tinha ficado com a expectativa de manter as condições contratuais até 2028, para poder preparar o próximo ciclo olímpico. A atleta contestou, por isso, as condições que lhe foram apresentadas após a maternidade.

O Sporting apresentou uma versão diferente sobre o desfecho do processo. De acordo com informação publicada por A BOLA a 2 de outubro, o clube terá proposto uma renovação pelos mesmos valores do contrato anterior, mas a atleta optou por não aceitar a oferta.

A divergência está, assim, relacionada não apenas com os valores envolvidos, mas também com a duração e as condições do vínculo proposto. A versão de Cátia Azevedo e a informação divulgada sobre a posição do Sporting devem ser distinguidas, não sendo possível concluir, apenas com base nestes elementos, que a maternidade tenha sido a causa comprovada da saída.

Uma carreira marcada pelos 400 metros e pelos Jogos Olímpicos

Cátia Azevedo construiu um percurso de destaque no atletismo português, especializando-se nos 400 metros. Representou Portugal nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, de Tóquio, em 2020, e de Paris, em 2024.

É recordista nacional dos 400 metros ao ar livre, com a marca de 50,59 segundos, alcançada em 2021. Ao longo da carreira, conquistou títulos nacionais e internacionais, afirmando-se como uma das velocistas portuguesas mais consistentes da sua geração.

A maternidade surgiu numa fase em que a atleta continuava a traçar objetivos desportivos. Em maio de 2026, cerca de cinco semanas depois de ter sido mãe, anunciou o regresso aos treinos, apontando aos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

Agora sem clube, Cátia Azevedo garante que pretende continuar a correr e a lutar pelos seus objetivos.

«Continuo a correr. Continuo a sonhar. Porque é realmente aquilo que controlo!», escreveu na mensagem, na qual agradeceu também o apoio e o carinho que tem recebido.

«Alguém que amam pode precisar dessa compreensão»

A atleta aproveitou ainda a publicação para alargar a reflexão às dificuldades enfrentadas pelas mulheres no desporto, defendendo que a maternidade não deve ser vista como um obstáculo à continuidade de uma carreira.

«E a quem acha normal tudo o que uma mulher (mãe, futura mãe ou não) tem de enfrentar para chegar ao mesmo patamar que os homens: um dia, alguém que amam pode precisar dessa compreensão. E pode não a encontrar», escreveu.

A mensagem termina com uma declaração de determinação, apesar do desfecho da ligação ao Sporting. Cátia Azevedo garante que continua focada no que pode controlar: treinar, correr e perseguir os seus sonhos.

A polémica em torno da sua saída mantém, assim, no centro do debate a relação entre maternidade, estabilidade profissional e igualdade de oportunidades no desporto de alta competição.