Entre milhares de CC Creams coreanos, este conquistou o mundo. Porquê?

Quando um produto se torna num fenómeno global é impossível ignorá-lo. O CC Cream da Erborian é um desses casos: depois de conquistar o mundo com vendas impressionantes - chegando a vender uma unidade a cada 20 segundos - continua a provar o seu valor. Na Amazon, as mais de 5.643 avaliações e uma classificação média de 4,3 estrelas mostram que o sucesso não foi um acaso.

Os ingredientes que explicam o sucesso

Este produto combina ingredientes chave, com destaque para a centella asiática. Esta planta, muito usada na cosmética coreana, tem propriedades anti-inflamatórias e regeneradoras: acalma a pele, estimula a produção de colagénio e melhora a elasticidade.

Com uma textura ultrafina que se adapta em segundos, a fórmula inclui ainda ácido hialurónico e extrato de mel para hidratação, e vitamina E, que protege das agressões externas. Com SPF 25, protege também dos raios solares. "Uniformiza o tom, hidrata e ainda protege do sol. É o meu produto para os dias sem maquilhagem", partilha uma utilizadora.

BB Cream ou CC Cream: qual a diferença?

Enquanto os BB Creams (Blemish Balm) se focam na hidratação e numa uniformização básica do tom de pele, os CC Creams (Color Correcting) vão um passo além. A fórmula oferece uma correção de cor específica e um tratamento adicional da pele.

Os pigmentos encapsulados deste CC Cream são a chave da diferença. Em 3 segundos, adaptam-se ao tom natural da pele. "No início pode estranhar a cor, mas depois ajusta-se ao nosso tom. Ficamos com ar natural", nota uma utilizadora.

Resultados que falam por si

Com mais de 5 mil avaliações na Amazon, o CC Cream da Erborian prova que funciona em várias situações. "Para quem procura algo leve, que uniformize sem parecer maquilhagem, este é o produto ideal - seja para trabalhar, para um evento ou para dias mais descontraídos", resume uma utilizadora.

"Comprei depois de ver várias reviews e não me arrependo. Uniformiza o tom, hidrata e ainda protege do sol. É o meu produto essencial para dias sem maquilhagem", partilha outra utilizadora, confirmando o que milhares de pessoas já descobriram.

