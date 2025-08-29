Andámos a cortar mal a cebola até agora. Assim é muito mais fácil e fica perfeito

Quem nunca chorou a cortar cebola ou ficou com pedaços de diferentes tamanhos na tábua de cortar? Pois é, parece que afinal havia uma forma mais simples e prática de o fazer e poucos sabiam.
A página de Instagram @seuguianacozinha partilhou um truque surpreendente para cortar a cebola e evitar o 'choro'. O segredo está em manter uma das pontas da cebola intacta para facilitar o corte.
O processo é simples: comece por cortar apenas um dos rabos da cebola e deixe ficar o outro. Depois, descasque-a por completo. Coloque a cebola com a ponta intacta virada para cima e faça cortes verticais. Em seguida, vire-a e corte como se fosse em rodelas. O resultado? A cebola toda picada.