“Como é que nunca pensei nisto?” Esta é a maneira mais fácil e rápida de cortar cebola fininha

Parece que a combinação de ouro para se cortar cebola não é uma tábua e uma faca, mas sim um garfo e um descascador. Parece estranho? Vamos explicar.

A cozinha portuguesa faz-se muito à base do famoso refogado com cebola. Cortar cebola é por isso uma daquelas partes de cozinhar que dificilmente se consegue escapar e pode ser bastante aborrecida.

Nas redes sociais foi partilhado um truque, que arriscamos dizer que é de génio, para cortar a cebola de forma rápida, deixando-a bem fina. O vídeo da página de TikTok @casa_tips que já conta com mais de 5 milhões de “gostos” recebeu a atenção dos internautas que depressa mostraram a sua surpresa. “Como é que nunca pensei nisto?” comentou um. “A nossa vida será mais fácil”, acrescentou outra pessoa. Mas afinal, como é este truque?

Pois bem, vai precisar de um garfo e de um descascador de vegetais para por esta dica em prática. Comece por descascar a cebola, espetando de seguida o garfo na base da cebola, na lateral. Pressione o garfo contra a bancada com a mão e use o descascador para ir cortando a cebola a partir do topo.

Veja como se faz no vídeo abaixo